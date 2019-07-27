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Рамос: «Мы облажались»

сегодня, 06:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 7Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал разгромное поражение от «Атлетико» (3:7) в матче Международного Кубка чемпионов.

Ощущения так себе. Но это только начало. Впереди ещё будут матчи, в которых можно будет достичь необходимого уровня игры. 

Мы отнеслись к этому матчу как к товарищескому, а они – нет. Это очень неприличный результат. Мы облажались. Можно проиграть по-разному, но не вот так. После ужасного первого тайма нашей задачей было забыть его и попытаться выиграть второй. По крайней мере это нам удалось сделать. Но это очень плохой результат.

Настрой не является нашей проблемой. Амбиции остаются неизменными. Мы многое выиграли, но это уже в прошлом. Мы начали с нуля и должны забыть прошлые сезоны.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   51 / 836
сегодня в 12:49
Ну хоть признал, и на том спасибо
NGYRZ
NGYRZ ответил Artuom
   38 / 836
сегодня в 10:51
Да ты Сережа лажаешь уже который сезон подряд...
Нет нет ты что такое говоришь, Рамос это лучший защитник всех времен и народов.

По крайней мере так думают его персональные поклонники в Мадриде.
Artuom
Artuom
   340 / 836
сегодня в 10:34
Да ты Сережа лажаешь уже который сезон подряд...
Морозовский
Морозовский
   5 / 836
сегодня в 09:53
Рамос плохой.
авито
авито
   431 / 836
сегодня в 09:49
    itujan
    itujan
       45 / 836
    сегодня в 09:29
    Говорит, как будто гордится этим.
    Denkuz
    Denkuz
       30 / 836
    сегодня в 08:40
    Вошли в историю.
    Olimpiada_Arkadievna
    Olimpiada_Arkadievna
       562 / 836
    сегодня в 08:38
    Рамос - но это только начало.
    Swinsi
    Swinsi
       187 / 836
    сегодня в 08:31
    Реал не меняется.
    Caniggia
    Caniggia
       27 / 836
    сегодня в 07:50
    Молодец! Хоть кто-то сказал правду. 79.ались!
    cska plus
    cska plus
       13 / 836
    сегодня в 07:47
    Облажались??? Нет дорогой Рамос, опозорились!
    Comdiv
    Comdiv
       24 / 836
    сегодня в 07:20
    В некоторых командах за такое даже не стыдно.
    cevin cigan
    cevin cigan
       67 / 836
    сегодня в 07:07
    Правильно,нужно забыть былые победы и начинать с нуля. Здесь Серёга прав на все сто!
    beefs
    beefs
       72 / 836
    сегодня в 07:03
    Самокритично...
    773sergeytank
    773sergeytank
       375 / 836
    сегодня в 06:51
    Правильнее будет обо.рались
    allemz
    allemz
       80 / 836
    сегодня в 06:47
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