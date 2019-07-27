Рамос: «Мы облажались»

Защитник «Реала» прокомментировал разгромное поражение от «Атлетико» (3:7) в матче Международного Кубка чемпионов.

Ощущения так себе. Но это только начало. Впереди ещё будут матчи, в которых можно будет достичь необходимого уровня игры.

Мы отнеслись к этому матчу как к товарищескому, а они – нет. Это очень неприличный результат. Мы облажались. Можно проиграть по-разному, но не вот так. После ужасного первого тайма нашей задачей было забыть его и попытаться выиграть второй. По крайней мере это нам удалось сделать. Но это очень плохой результат.

Настрой не является нашей проблемой. Амбиции остаются неизменными. Мы многое выиграли, но это уже в прошлом. Мы начали с нуля и должны забыть прошлые сезоны.