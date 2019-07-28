Джампаоло: «В настоящее время нам не хватает нескольких ключевых фигур»

Главный тренер «Милана» рассказал о своих основных принципах работы с командой.

Мы сейчас работаем над макро-принципами, а затем нам нужно будет вдаваться в детали. Игры, которые мы играем в предсезонном туре, дадут нам информацию о том, над чем нам стоит работать.

Я знаю, куда мы хотим пойти, чтобы достичь моего видения, менталитета и отношения, поэтому я понимаю, что впереди у нас много работы. Время не на нашей стороне, в настоящее время нам не хватает нескольких ключевых фигур.