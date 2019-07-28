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Джампаоло: «В настоящее время нам не хватает нескольких ключевых фигур»

сегодня, 11:05

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло рассказал о своих основных принципах работы с командой. 

Мы сейчас работаем над макро-принципами, а затем нам нужно будет вдаваться в детали. Игры, которые мы играем в предсезонном туре, дадут нам информацию о том, над чем нам стоит работать. 

Я знаю, куда мы хотим пойти, чтобы достичь моего видения, менталитета и отношения, поэтому я понимаю, что впереди у нас много работы. Время не на нашей стороне, в настоящее время нам не хватает нескольких ключевых фигур.

Ранее Джампаоло раскритиковал политику трансферных периодов.

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