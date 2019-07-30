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«Барселона» не получила ни одного официального предложения по Коутиньо

сегодня, 09:40

На сегодняшний день никто не готов приобрести полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. «Сине-гранатовые» оценили футболиста в 120 млн евро, однако официальных предложений не получили.

За ситуацией Коутиньо следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси», а также ПСЖ. Трансферное окно в Англии закрывается 8 августа, поэтому клубы АПЛ должны ускорить переговоры. Если этого не произойдет, Коутиньо может стать частью сделки по возвращению в «Барселону» Неймара.

Сообщается, что по окончании прошлого сезона Коутиньо сообщил каталонской команде о желании уйти, однако отсутствие предложений может вынудить его переосмыслить ситуацию.

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Все комментарии
Red_team
Red_team
   653 / 800
сегодня в 13:44
Так ценник нужно в два раза урезать, за такие бабки он нафиг никому не нужен
Брулин
Брулин
   50 / 800
сегодня в 11:38
С начала Барсу развели с Неймаром,следом с Коутиньо и Дембеле.Теперь история повторяется )))Только Коут за такие деньги не кому не нужен)))
Ptaha91
Ptaha91 ответил Vis.
   346 / 800
сегодня в 10:51
такое себе звание
))))
dzvinka
dzvinka
   83 / 800
сегодня в 10:50
клубы АПЛ должны ускорить переговоры? ахахахаха
Барселоналона должна ускорить падение цены, что впрочем, состоится и без их желания)))
Vis.
Vis. ответил Ptaha91
сегодня в 10:20
а мог быть королем Энфилда
такое себе звание
ДАША Д
ДАША Д
   126 / 800
сегодня в 10:19
За полцены пожалуй возьмут.
Ptaha91
Ptaha91
   346 / 800
сегодня в 10:05
а мог быть королем Энфилда
Ruslan3132
Ruslan3132
   128 / 800
сегодня в 10:04
Если их кинули на 145 млн, они рассчитывали отбить часть суммы? ))) В Китай разве что )) с Бейлом
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 800
сегодня в 09:52
Да он и в половину этой суммы стоит с натяжкой.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   326 / 800
сегодня в 09:50
Да кому нужно это бревно
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