«Барселона» не получила ни одного официального предложения по Коутиньо

сегодня, 09:40

На сегодняшний день никто не готов приобрести полузащитника «Барселоны» . «Сине-гранатовые» оценили футболиста в 120 млн евро, однако официальных предложений не получили.

За ситуацией Коутиньо следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси», а также ПСЖ . Трансферное окно в Англии закрывается 8 августа, поэтому клубы АПЛ должны ускорить переговоры. Если этого не произойдет, Коутиньо может стать частью сделки по возвращению в «Барселону» Неймара.

Сообщается, что по окончании прошлого сезона Коутиньо сообщил каталонской команде о желании уйти, однако отсутствие предложений может вынудить его переосмыслить ситуацию.