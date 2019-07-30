Агент: «Решение по Хамесу принимает Перес»

Футбольный агент Жорже Мендеш прокомментировал ситуацию со своим клиентом, полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом, на которого претендуют «Атлетико» и «Наполи».
Решение по Хамесу принимает президент [«Реала»] Флорентино Перес.
Я просто хочу для него самого лучшего. Что касается отношений Хамеса с Зиданом, они оба остаются профессионалами.
Ранее появился слух о том, что «Реал» якобы передумал продавать Хамеса в это межсезонье.
Справа у Реала на его позиции нестабильный Бэйл и очень стабильный Васкес...
Васкес - стабильно слабый игрок-бегунок. Он как и Начо не уровень Реала, просто они свои игроки, доморощеннные.
Поэтому в этом составе у Хамеса точно есть перспективы.
Справа у Реала на его позиции нестабильный Бэйл и очень стабильный Васкес...
Васкес - стабильно слабый игрок-бегунок. Он как и Начо не уровень Реала, просто они свои игроки, доморощеннные.
Поэтому в этом составе у Хамеса точно есть перспективы.
или его лысая башка совсем поехала,в ожидании Погба?
или его лысая башка совсем поехала,в ожидании Погба?