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Агент: «Решение по Хамесу принимает Перес»

сегодня, 07:49

Футбольный агент Жорже Мендеш прокомментировал ситуацию со своим клиентом, полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом, на которого претендуют «Атлетико» и «Наполи».

Решение по Хамесу принимает президент [«Реала»] Флорентино Перес.

Я просто хочу для него самого лучшего. Что касается отношений Хамеса с Зиданом, они оба остаются профессионалами.

Ранее появился слух о том, что «Реал» якобы передумал продавать Хамеса в это межсезонье.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил No problem
   128 / 800
сегодня в 10:03
А че,Зидан уже не впределах?, или его лысая башка совсем поехала,в ожидании Погба?
упертый он лысый ))) Где то это хорошо, где это плохо...главное, чтобы не обернулось крахом..отвечать за все Зизу, своей репутацией и карьерой. А Мы посмотрим и Желаем Удачи Реалу. По любому!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   202 / 800
сегодня в 09:02
Хамес не худший игрок, чтоб такими раскидываться.
Справа у Реала на его позиции нестабильный Бэйл и очень стабильный Васкес...

Васкес - стабильно слабый игрок-бегунок. Он как и Начо не уровень Реала, просто они свои игроки, доморощеннные.
Поэтому в этом составе у Хамеса точно есть перспективы.
cevin cigan
cevin cigan ответил No problem
   49 / 800
сегодня в 08:55
А че,Зидан уже не впределах?, или его лысая башка совсем поехала,в ожидании Погба?
Я с тобой солидарен!!! Как бы сказал один известный персонаж Димон:"Славик,чото я очкую в этом сезоне!" Что творит ZZ,сам того не ведая.Что ещё должен сделать Хамес,чтобы Зидан разглядел в нём хорошего игрока(Копа Америка тому подтверждение!)
NGYRZ
NGYRZ
   38 / 800
сегодня в 08:33
Вроде решения должен принимать Зидан, в приходе которого было условие, что Перес не будет лезть в трансферы.
No problem
No problem
   154 / 800
сегодня в 08:07
А че,Зидан уже не впределах?,
или его лысая башка совсем поехала,в ожидании Погба?
ДСА
ДСА
   185 / 800
сегодня в 07:58
Замену Хамесу еще не нашли.
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