Агент: «Решение по Хамесу принимает Перес»

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Футбольный агент Жорже Мендеш прокомментировал ситуацию со своим клиентом, полузащитником «Реала» , на которого претендуют «Атлетико» и «Наполи».

Решение по Хамесу принимает президент [«Реала»] Флорентино Перес. Я просто хочу для него самого лучшего. Что касается отношений Хамеса с Зиданом, они оба остаются профессионалами.

Ранее появился слух о том, что «Реал» якобы передумал продавать Хамеса в это межсезонье.