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«Арсенал» только через 5 лет выплатит всю сумму трансфера за Пепе

сегодня, 05:53

«Арсенал» договорился о переходе вингера «Лилля» Николя Пепе.

Сумма трансфера, по слухам, составит рекордные для лондонского клуба 72 млн фунтов. Сообщается, что £ 20 млн «канониры» заплатят сразу, а оставшиеся £ 52 млн будут выплачены в рассрочку в течение пяти лет.

Вчера появилась информация о том, что Пепе уже вылетел в Лондон для прохождения медосмотра.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Foxes
   11 / 807
сегодня в 07:04
когда ты в Англии видел пустые трибуны?
)))...
ДСА
ДСА
   167 / 807
сегодня в 06:57
Похоже и у Арсенала проблемы с ликвидностью.
STVA 1
STVA 1
   54 / 807
сегодня в 06:51
В кредит взяли)
Foxes
Foxes ответил Jeck Denielse
   352 / 807
сегодня в 06:46
Не мудренно.... Откуда у англичан деньги то.... Трибуны пустые....телеправа не продаются....даже на форму не у всех столичных клубов хватает средств... Хорошо хоть добрый Лилль согласился на эту ипотеку....
когда ты в Англии видел пустые трибуны?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 807
сегодня в 05:56
Не мудренно....
Откуда у англичан деньги то....
Трибуны пустые....телеправа не продаются....даже на форму не у всех столичных клубов хватает средств...
Хорошо хоть добрый Лилль согласился на эту ипотеку....
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