«Арсенал» только через 5 лет выплатит всю сумму трансфера за Пепе

«Арсенал» договорился о переходе вингера «Лилля» Николя Пепе.
Сумма трансфера, по слухам, составит рекордные для лондонского клуба 72 млн фунтов. Сообщается, что £ 20 млн «канониры» заплатят сразу, а оставшиеся £ 52 млн будут выплачены в рассрочку в течение пяти лет.
Вчера появилась информация о том, что Пепе уже вылетел в Лондон для прохождения медосмотра.
Откуда у англичан деньги то....
Трибуны пустые....телеправа не продаются....даже на форму не у всех столичных клубов хватает средств...
Хорошо хоть добрый Лилль согласился на эту ипотеку....
Откуда у англичан деньги то....
Трибуны пустые....телеправа не продаются....даже на форму не у всех столичных клубов хватает средств...
Хорошо хоть добрый Лилль согласился на эту ипотеку....