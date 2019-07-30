«Арсенал» только через 5 лет выплатит всю сумму трансфера за Пепе

сегодня, 05:53

«Арсенал» договорился о переходе вингера «Лилля» .

Сумма трансфера, по слухам, составит рекордные для лондонского клуба 72 млн фунтов. Сообщается, что £ 20 млн «канониры» заплатят сразу, а оставшиеся £ 52 млн будут выплачены в рассрочку в течение пяти лет.

Вчера появилась информация о том, что Пепе уже вылетел в Лондон для прохождения медосмотра.