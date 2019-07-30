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Рейнгольд: «Самедов принял правильное решение»

сегодня, 13:50

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить профессиональную карьеру футболиста.

Я думаю, что он принял правильный выбор — уходить нужно тогда, когда уже ноги не двигают. Человек почувствовал, что не может выносить такие физические нагрузки. У меня нет вопросов. Надо вовремя уйти — продолжать заниматься другим делом или продолжать работать в футболе. Считаю, что он абсолютно правильно поступил.

У Самедова была замечательная карьера — он играл в сборной, он мой одноклубник. Человек, который душой и телом переживал за «Спартак», и за его неудачи. Саша оставил очень хорошие о себе воспоминания. Портрет его будет в нашем «спартаковском» музее на новой арене, где и я нахожусь. Будет рядом со мной, приходить, и будем с ним общаться.

В 2017 году вклад в чемпионство «Спартака» внесли все, не только Самедов. Всего понемножку: был коллектив, была команда, было мастерство, был Промес. Да что я говорю, вы и сами это отлично знаете. От той команды остались одни только воспоминания. А то, что происходит сейчас в «Спартаке» — переживем. Это обида, даже беда моя личная. Надеюсь, я дождусь момента, когда и на улице «Спартака» будет праздник.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 806
сегодня в 14:43
Журналюги драконят старого хрющу.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 806
сегодня в 14:35
Я думаю, что он принял правильный выбор......
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Даже спартачам у плевать на то , о чем думает Рейнгольд!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   102 / 806
сегодня в 14:13
После спартака - середняка только и остаётся что завершить карьеру.
itujan
itujan
   45 / 806
сегодня в 13:56
    Comdiv
    Comdiv
       20 / 806
    сегодня в 13:52
    В 2016 году был юбилей симоняна, а остальное, в том числе и Самедов, было вторичным.
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       48 / 806
    сегодня в 13:51
    Правильное решение уйти из Спартака
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