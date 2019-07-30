Рейнгольд: «Самедов принял правильное решение»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал решение полузащитника завершить профессиональную карьеру футболиста.

Я думаю, что он принял правильный выбор — уходить нужно тогда, когда уже ноги не двигают. Человек почувствовал, что не может выносить такие физические нагрузки. У меня нет вопросов. Надо вовремя уйти — продолжать заниматься другим делом или продолжать работать в футболе. Считаю, что он абсолютно правильно поступил.

У Самедова была замечательная карьера — он играл в сборной, он мой одноклубник. Человек, который душой и телом переживал за «Спартак», и за его неудачи. Саша оставил очень хорошие о себе воспоминания. Портрет его будет в нашем «спартаковском» музее на новой арене, где и я нахожусь. Будет рядом со мной, приходить, и будем с ним общаться.

В 2017 году вклад в чемпионство «Спартака» внесли все, не только Самедов. Всего понемножку: был коллектив, была команда, было мастерство, был Промес. Да что я говорю, вы и сами это отлично знаете. От той команды остались одни только воспоминания. А то, что происходит сейчас в «Спартаке» — переживем. Это обида, даже беда моя личная. Надеюсь, я дождусь момента, когда и на улице «Спартака» будет праздник.