Черчесов: «Карьера Самедова получилась яркой»

Главный тренер сборной России прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру игрока.

Пару дней назад мы разговаривали с Александром в том числе и на тему завершения его карьеры. Думаю, он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит, мы должны его уважать. Карьера Самедова получилась яркой, он сыграл большую роль в сборной на чемпионате мира как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом. Сможет ли Александр стать тренером? Сейчас он должен взять небольшую паузу, подумать и принять решение, которое ему подскажет сердце.