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Черчесов: «Карьера Самедова получилась яркой»

сегодня, 13:33

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение Александра Самедова завершить профессиональную карьеру игрока

Пару дней назад мы разговаривали с Александром в том числе и на тему завершения его карьеры. Думаю, он еще мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит, мы должны его уважать. Карьера Самедова получилась яркой, он сыграл большую роль в сборной на чемпионате мира как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом. Сможет ли Александр стать тренером? Сейчас он должен взять небольшую паузу, подумать и принять решение, которое ему подскажет сердце.

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Все комментарии
wingback
wingback
   127 / 806
сегодня в 17:36
В арбузных цветах...
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 806
сегодня в 14:29
На счет яркости, бармалей конечно загнул. Зря Санек убежал из Локо, там бы был на много ярче и трофеев собрал бы поболе.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   102 / 806
сегодня в 14:21
Ярче некуда. как издевался Салах над Самедовым и знаменитые 0:7 вошли в историю.
Denkuz
Denkuz
   43 / 806
сегодня в 14:18
Не каждый 7-0 в ЛЧ проигрывает.
LOpp
LOpp
   18 / 806
сегодня в 14:15
Ярче не куда
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