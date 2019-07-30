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Габулов: «Болельщики в Осетии заждались футбола»

сегодня, 12:35

Бывший футболист сборной России Владимир Габулов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, когда понял, что станет чиновником.

Осознать сразу это было невозможно. Подготовка началась последние пару лет в следующем виде: я просто переживал за то, что происходит в Северной Осетии. А там ничего не происходило. Существовал клуб, который играл в ПФЛ и результатами особенными не отличался. Футбола не было, воспитанники наших школ разъезжались по всей России во всех возрастах. Я за этого переживал как любой небезразличный футбольный болельщик республики, постоянно думал.

Когда я конкретно понял, что стоит этим заняться? После чемпионата мира. Сел, проанализировал, осознал: в футболе как спортсмен я сделал все, теперь нужно сделать что-то для своего региона. Болельщики у нас заждались футбола.

Собственными силами мы все не восстановим — даже средств нашего частного инвестора не хватит. Здесь нужно объединить усилия: и руководства республики, которое может привлекать федеральные средства, и предпринимателей. Наш стадион не соответствует всем требованиям, тренировочных условий тоже нет. Базу мы хотим восстановить своими силами. А с главой республики решили создать футбольный интернат — академию на 100-130 детей. Долгие годы такого объекта в Осетии не было, сейчас появилась возможность его создать. Чтобы наиболее перспективные ребята оставались в республике, а не разъезжались.

Ключевое: создание всех условий. Должна быть конкурентная среда. Если у нас все будет хорошо, любой подросток из Осетии не захочет уезжать в другой регион, а будет мечтать прославлять родную команду на футбольных полях России и, дай бог, Европы. Лучшего стимула нет.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   58 / 800
сегодня в 13:45
Болельщики у нас заждались футбола.
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Видно мало их футболили. Вот теперь новенький футболист появился. Пока ещё свеженький, весь в розовых мечтах, но потом заматереет и войдёт в колею.
pomor45
pomor45
   58 / 800
сегодня в 13:40
я просто переживал за то, что происходит в Северной Осетии. А там ничего не происходило.
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За что же переживал?
drug01
drug01
   100 / 800
сегодня в 13:32
Слишком много отмывают....!
Faustello
Faustello
   2 / 800
сегодня в 13:19
Пёс Газзаев:
- Мы с щенком заждались!!!
cevin cigan
cevin cigan
   49 / 800
сегодня в 13:10
15 регион талантами никогда обделён не был.Нужно просто не допускать всякого рода рвачей и аферистов и дать работать профессионалам.
Omaxa
Omaxa
   142 / 800
сегодня в 13:07
Выгодный грабеж.
beefs
beefs
   74 / 800
сегодня в 13:00
Было бы неплохо возродить футбол в Осетии...
wingback
wingback
   132 / 800
сегодня в 12:48
Они заждались отмыва чёрного водочного нала...
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