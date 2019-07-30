Габулов: «Болельщики в Осетии заждались футбола»

Бывший футболист сборной России в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, когда понял, что станет чиновником.

Осознать сразу это было невозможно. Подготовка началась последние пару лет в следующем виде: я просто переживал за то, что происходит в Северной Осетии. А там ничего не происходило. Существовал клуб, который играл в ПФЛ и результатами особенными не отличался. Футбола не было, воспитанники наших школ разъезжались по всей России во всех возрастах. Я за этого переживал как любой небезразличный футбольный болельщик республики, постоянно думал.

Когда я конкретно понял, что стоит этим заняться? После чемпионата мира. Сел, проанализировал, осознал: в футболе как спортсмен я сделал все, теперь нужно сделать что-то для своего региона. Болельщики у нас заждались футбола.

Собственными силами мы все не восстановим — даже средств нашего частного инвестора не хватит. Здесь нужно объединить усилия: и руководства республики, которое может привлекать федеральные средства, и предпринимателей. Наш стадион не соответствует всем требованиям, тренировочных условий тоже нет. Базу мы хотим восстановить своими силами. А с главой республики решили создать футбольный интернат — академию на 100-130 детей. Долгие годы такого объекта в Осетии не было, сейчас появилась возможность его создать. Чтобы наиболее перспективные ребята оставались в республике, а не разъезжались.

Ключевое: создание всех условий. Должна быть конкурентная среда. Если у нас все будет хорошо, любой подросток из Осетии не захочет уезжать в другой регион, а будет мечтать прославлять родную команду на футбольных полях России и, дай бог, Европы. Лучшего стимула нет.