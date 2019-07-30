Президент «Авангарда» ответил на обвинения

Президент курского «Авангарда» Николай Волокитин прокомментировал обвинения юриста Антона Смирнова, который представляет интересы бывшего футболиста клуба .

Что касается обвинений в финансовых махинациях, у него есть доказательства? Это голословное утверждение юриста, привлекающего к себе внимание, чтобы к нему больше обращались. Писать будет о чём, если какие-то махинации определит суд.

Не собираюсь привлекать Смирнова к ответственности за клевету и обсуждать глупости. Пусть юрист напишет заявление на конкретного человека, что ему угрожали, что его собираются убить, отравить мышьяком, и получает за это компенсацию. Смирнов обслуживает интересы футболиста, и для них существует КДК .