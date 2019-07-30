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Президент «Авангарда» ответил на обвинения

сегодня, 12:38

Президент курского «Авангарда» Николай Волокитин прокомментировал обвинения юриста Антона Смирнова, который представляет интересы бывшего футболиста клуба Вадима Стеклова.

Что касается обвинений в финансовых махинациях, у него есть доказательства? Это голословное утверждение юриста, привлекающего к себе внимание, чтобы к нему больше обращались. Писать будет о чём, если какие-то махинации определит суд.

Не собираюсь привлекать Смирнова к ответственности за клевету и обсуждать глупости. Пусть юрист напишет заявление на конкретного человека, что ему угрожали, что его собираются убить, отравить мышьяком, и получает за это компенсацию. Смирнов обслуживает интересы футболиста, и для них существует КДК.

Давайте войдём в правовое русло. У футболиста Стеклова есть финансовые претензии, поданные в КДК. Если там это докажут и удовлетворят жалобу, он получит свои денежные средства. Вот что нужно обсуждать, а не слова и домыслы вокруг этой ситуации.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 800
сегодня в 13:40
Кошмарят друг друга.
Армейская душа
Армейская душа
   65 / 800
сегодня в 13:26
Судя по всему руководство Авангарда решило отправиться домой во второй дивизион. Печально это (((
Faustello
Faustello
   2 / 800
сегодня в 13:24
Жесть творицца.
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 800
сегодня в 13:23
Пока будет тянуться судебная волокита - денег не будет.
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