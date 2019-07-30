Юрист Стеклова обвинил «Авангард» в финансовых махинациях

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы бывшего футболиста «Авангарда» , рассказал о том, что сейчас происходит в клубе.

У ещё недавнего финалиста Кубка России курского «Авангарда» тяжёлая финансовая ситуация. До сих пор не выплачена заработная плата за апрель, май 2019 года, премиальные за весеннюю часть сезона-2018/19. После того как начали заниматься финансовой отчётностью клуба, выяснилось, что есть начисления денежных средств, но нет выплат по ним. Есть двойная бухгалтерия: ведомости с одними и теми же номерами, но от разных дат и с разными суммами. одни и те же суммы по заработной плате, но в разных ведомостях от разных дат и так далее.

Обратились в клуб с претензией и просьбой предоставления документов. Связались с исполнительным директором клуба Андреем Лободой. Все запрошенные документы нам не предоставляют, вопросы непонятных начислений и получения этих денег не поясняют. После того как мы сказали, что обратимся в следственные органы с целью разобраться с ситуацией, президент клуба Волокитин послал нас матом и сказал, что мы перешли какие-то границы. Мы отстаиваем права футболистов и хотим разобраться, наконец, в бардаке, который творится в «Авангарде» уже много лет. Насколько нам известно, недавний аудит по указанию губернатора тоже выявил многочисленные нарушения в ведении бухгалтерского учёта. «Авангард» – это не частная лавочка, это бюджетный клуб и мы хотим прозрачности и ответов на вопросы. В данный момент, после выявления нарушений и после заявления о желании обращения в следственные органы, мы опасаемся за свою жизнь, потому что до этого уже поступали намёки на угрозы от спортивного директора клуба Антона Воронцова.