Моуриньо: «Добьется ли Лэмпард успеха в „Челси“? Только время покажет»

Португальский тренер признался, что не знает, добьется ли успеха во главе «Челси».

Добьется ли Лэмпард успеха в «Челси»? Только время покажет. Мне было бы легко сказать, что он станет феноменальным тренером, лишь потому, что я люблю его.

Но я не собираюсь так говорить. Я чувствую в нем потенциал, я чувствую, что он любит свою работу, что очень важно. Я желаю ему всего наилучшего, но только время покажет. Через несколько лет мы все увидим.