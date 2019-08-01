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Моуриньо: «Добьется ли Лэмпард успеха в „Челси“? Только время покажет»

сегодня, 10:29

Португальский тренер Жозе Моуриньо признался, что не знает, добьется ли успеха Фрэнк Лэмпард во главе «Челси». 

Добьется ли Лэмпард успеха в «Челси»? Только время покажет. Мне было бы легко сказать, что он станет феноменальным тренером, лишь потому, что я люблю его. 

Но я не собираюсь так говорить. Я чувствую в нем потенциал, я чувствую, что он любит свою работу, что очень важно. Я желаю ему всего наилучшего, но только время покажет. Через несколько лет мы все увидим. 

Ранее Моуриньо признался, что отказал китайскому клубу.

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shlifen
shlifen
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сегодня в 11:26
Главное чтобы руководство пенсионеров через чур не давило на него, а так - талантливая молодёжь есть, Лэмпард человек ОЧЕНЬ умный (с iq 140 - ещё бы), так что всё может и получится... =)))
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