ГлавнаяНовости

Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»

сегодня, 02:21

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча «сливочных» с «Тоттенхэмом». Ранее Зидан заявил, что Бэйл не попал в заявку «Реала» на товарищеский турнир из-за плохого самочувствия.

Надеюсь, что он тренируется. Когда вернёмся в Мадрид, посмотрим, чем он занимается.

Я не собираюсь запрещать ему делать что-либо. Он остался в Мадриде, чтобы тренироваться, и я верю, что так и было.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пуйоль: «„Реал“ хотел, чтобы мы с Роналдиньо перешли к ним»
Вчера, 22:52 Комментарии12
Ибрагимович: «МЮ должен отпустить Погба»
Вчера, 18:42 Комментарии5
Левченко: «Гуус Тиль — футболист с огромным потенциалом»
Вчера, 16:50 Комментарии18
Фелиш: «Конечно, я хотел бы быть как Роналду»
Вчера, 16:43 Комментарии11
Хачериди: «Варианты есть, но не из России»
Вчера, 14:58 Комментарии7
Боатенг: «Я выбрал „Фиорентину“ из-за их проекта»
Вчера, 12:08 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   120 / 835
сегодня в 02:30
Читай Клоун!
Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100