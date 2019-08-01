Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»

Главный тренер «Реала» прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек якобы играл в гольф во время матча «сливочных» с «Тоттенхэмом». Ранее Зидан заявил, что Бэйл не попал в заявку «Реала» на товарищеский турнир из-за плохого самочувствия.

Надеюсь, что он тренируется. Когда вернёмся в Мадрид, посмотрим, чем он занимается.

Я не собираюсь запрещать ему делать что-либо. Он остался в Мадриде, чтобы тренироваться, и я верю, что так и было.