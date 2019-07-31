ГлавнаяНовости

Пуйоль: Реал хотел, чтобы мы с Роналдиньо перешли к ним

сегодня, 22:52

Бывший капитан «Барселоны» Харлес Пуйоль признался, что мадридский «Реал» дважды пытался его приобрести: в 2002 и 2004 году.

«Реал» тогда назначил Камачо на пост главного тренера. Он хотел, чтобы мы с Роналдиньо перешли к ним.

Они дважды пытались заполучить меня, но я уже был в лучшем клубе мира — в «Барселоне», и хотел выигрывать титулы именно в каталонском клубе.

Ранее Харлес Пуйоль заявил, что Лионель Месси лучший игрок в мире. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ибрагимович: «МЮ должен отпустить Погба»
Сегодня, 18:42 Комментарии5
Левченко: «Гуус Тиль — футболист с огромным потенциалом»
Сегодня, 16:50 Комментарии18
Фелиш: «Конечно, я хотел бы быть как Роналду»
Сегодня, 16:43 Комментарии11
Хачериди: «Варианты есть, но не из России»
Сегодня, 14:58 Комментарии7
Боатенг: «Я выбрал „Фиорентину“ из-за их проекта»
Сегодня, 12:08 Комментарии5
Варан: «Хочу заверить болельщиков, что мы исправим ошибки и станем лучше»
Сегодня, 09:05 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил ColdSun1995
   179 / 834
сегодня в 23:33
а до этого кого?
кто ж знает..я и про Пуйоля не знал, пока не сказал он...подождем, может кто из завершивших карьеру расскажет че нового
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Ruslan3132
   310 / 834
сегодня в 23:30
Из последних Иско обхаживали пару лет, он им иску показал ))
а до этого кого?
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил ColdSun1995
   179 / 834
сегодня в 23:26
интересно, а Барселона хоть раз пыталась заполучить игроков Реала?
Из последних Иско обхаживали пару лет, он им иску показал ))
Ruslan3132
Ruslan3132
   179 / 834
сегодня в 23:26
Пуйоль хорош был, Характер был у Мужика.
рус фан
рус фан
   232 / 834
сегодня в 23:21
Пуйоля в Реале уважали, один из самых достойных защитников каталонских.
Neymar 10
Neymar 10
   403 / 834
сегодня в 23:10
фигу вам а не Пуйоль ! Карлес был и останется каталонским львом !!!
Apsny
Apsny
   578 / 834
сегодня в 23:09
Роналдиньо совсем обанкротился, вот что означает, что без царя в голове.
ColdSun1995
ColdSun1995
   310 / 834
сегодня в 23:06
интересно, а Барселона хоть раз пыталась заполучить игроков Реала?
da da da
da da da
   373 / 834
сегодня в 23:05
Пуйоль настоящий мужчина,а в Реале как нам известно с этим были проблемы.
ну а на самом деле все по делу,ведь и не прогадал что не повелся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100