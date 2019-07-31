Пуйоль: Реал хотел, чтобы мы с Роналдиньо перешли к ним

Бывший капитан «Барселоны» признался, что мадридский «Реал» дважды пытался его приобрести: в 2002 и 2004 году.

«Реал» тогда назначил Камачо на пост главного тренера. Он хотел, чтобы мы с Роналдиньо перешли к ним.

Они дважды пытались заполучить меня, но я уже был в лучшем клубе мира — в «Барселоне», и хотел выигрывать титулы именно в каталонском клубе.