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Мата: «Думаю, что мы хорошо подготовились к сезону»

сегодня, 09:33

Полузащитник МЮ Хуан Мата рассказал о подготовке к новому сезону.

Мы тренировались довольно усердно. Первые две с половиной недели были ощутимо тяжелее, чем год назад. Даже результаты стали лучше - мы победили во всех матчах. Хорошо, что у Сульшера есть возможность полностью провести предсезонный период. Оле настраивает нашу игру, как он того хочет.

Думаю, мы хорошо подготовились. Мы знаем, что должны добиться большего успеха, чем в прошлом сезоне. У нас хорошая атмосфера в команде. Результаты товарищеских матчей это подтверждают.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
   288 / 842
сегодня в 10:49
С каких пор товарняки это показатель...
КЭТиК
КЭТиК
   156 / 842
сегодня в 10:16
Пока сплошные товарищеские игры.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 842
сегодня в 09:51
Сезон покажет?!? Все так думают, не у всех получается!
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