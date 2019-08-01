Мата: «Думаю, что мы хорошо подготовились к сезону»

Полузащитник МЮ Хуан Мата рассказал о подготовке к новому сезону.

Мы тренировались довольно усердно. Первые две с половиной недели были ощутимо тяжелее, чем год назад. Даже результаты стали лучше - мы победили во всех матчах. Хорошо, что у Сульшера есть возможность полностью провести предсезонный период. Оле настраивает нашу игру, как он того хочет.

Думаю, мы хорошо подготовились. Мы знаем, что должны добиться большего успеха, чем в прошлом сезоне. У нас хорошая атмосфера в команде. Результаты товарищеских матчей это подтверждают.