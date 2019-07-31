Ибрагимович: «МЮ должен отпустить Погба»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович посоветовал «Манчестер Юнайтед» отпустить полузащитника Поля Погба туда, куда он хочет.
Если он не хочет играть, то нет смысла его удерживать в команде. Отпустите его туда, где он хочет быть и купите футболиста, который хочет выступать за «Манчестер Юнайтед».
Зачем иметь в команде игрока, который не хочет оставаться? Понятно, что он не будет выкладываться на 100 или 200 процентов. Это непростая ситуация и нужно действовать в интересах клуба.
По сообщениям из прессы, Поль Погба желает присоединиться к «Реал Мадриду».