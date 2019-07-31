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Ибрагимович: «МЮ должен отпустить Погба»

сегодня, 18:42

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович посоветовал «Манчестер Юнайтед» отпустить полузащитника Поля Погба туда, куда он хочет.

Если он не хочет играть, то нет смысла его удерживать в команде. Отпустите его туда, где он хочет быть и купите футболиста, который хочет выступать за «Манчестер Юнайтед».

Зачем иметь в команде игрока, который не хочет оставаться? Понятно, что он не будет выкладываться на 100 или 200 процентов. Это непростая ситуация и нужно действовать в интересах клуба.

По сообщениям из прессы, Поль Погба желает присоединиться к «Реал Мадриду». 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 832
сегодня в 19:11
Ибра как всегда прав, не нужен этот зулус клубу.
serset
serset
   603 / 832
сегодня в 18:54
От Ибры могло прозвучать и : «МЮ должен опустить Погба»...
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