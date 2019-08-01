Защитник «Нефтчи»: «Нам не надо думать о преимуществе»

Защитник «Нефтчи» готовится к ответному поединку против «Арсенала» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

Атмосфера в Туле супер. Поддержка болельщиков не давила на нас. Наоборот, было приятно видеть полный стадион. Мы же играем для зрителей. Если бы их не было на трибунах, то, возможно, и нам бы не удалось добиться такого результата. В Баку же арена поменьше, и на игры чемпионата людей ходит не так много. Но надеюсь, что на ответную игру с «Арсеналом» придет полный стадион. Думаю, второй матч будет похож на первый. Нам не надо думать о преимуществе. Выйдем на поле так, как будто первый матч закончился со счетом 0:0.