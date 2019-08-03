ГлавнаяНовости

Зобнин: «Надеюсь, игра Шюррле подарит „Спартаку“ много голевых атак»

сегодня, 10:47

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказал мнение о новичках московского клуба.

С Мирзовым знаком по сборной России. Плюс мне всегда нравился стиль его игры. По крайней мере, когда он играл против «Спартака», у нас всегда возникали проблемы. Остальные ребята тоже осваиваются, вливаются в коллектив. 

За год в Туле Бакаев набрался опыта. Видно, что прибавил, смело берет игру на себя. Его позиция подразумевает необходимость раздавать голевые передачи или забивать самому. Зелимхан взял 10-й номер. Так что уверенность у него точно есть. Главное, чтобы не было самоуверенности. Считаю, он готов показывать хорошую игру и приносить результат «Спартаку». Но пока прошло мало времени, чтобы делать выводы. 

Шюррле — чемпион мира. Все, кто хоть немного погружен в футбольный мир, знают о таком игроке. Можно сказать, что он еще достаточно молод: ему 28 лет. Мне кажется, это большой плюс для «Спартака», ведь в команду приходит не 35-летний ветеран. Конечно, Шюррле — качественный футболист. В дортмундскую «Боруссию» и «Челси» случайных людей не приглашают. Надеюсь, его игра подарит «Спартаку» много голевых атак.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зобнин: «Я еще молод, даже сотни матчей за „Спартак“ не провел»
Сегодня, 11:36 Комментарии7
Балашов: «„Арсенал“ за два года проделал огромный путь»
Сегодня, 11:00 Комментарии6
Зобнин: «„Динамо“ серьезно укрепилось по сравнению с прошлым сезоном»
Сегодня, 10:12 Комментарии8
Зобнин: «Для команды сейчас непростое время»
Сегодня, 09:59 Комментарии20
Шаронов: «У ЦСКА есть своё лицо»
Вчера, 23:37 Комментарии30
Шюррле: «Мне нравится Москва, здесь хорошие рестораны»
Вчера, 21:48 Комментарии55
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
MAUS
MAUS
   59 / 846
сегодня в 12:16
Ромка протролил Зенит с его сбитыми Маркизами и кому за 34)))))
молодец Роман!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 846
сегодня в 12:07
Спартачи надеются на сбитого лётчика, которого ни одна команда не брала. Пока Цорн не впарил этот неликвид Федуну. Гыгыгы
Levadia
Levadia
   344 / 846
сегодня в 12:04
"По крайней мере, когда он играл против «Спартака», у нас всегда возникали проблемы"
А играя за Спартак,будет создавать проблемы Спартаку?)
По Шюррле будет видно после нескольких игр,как он впишется в спартаковскую игру.
Red blu
Red blu
   353 / 846
сегодня в 11:57
Ромка, зачем вам голевые атаки? Когда у вас есть Москалев и Левников.
STVA 1
STVA 1 ответил oFANATo
   100 / 846
сегодня в 11:49
А кто к нам не за баблом едет . У них такая же работа , где больше денег дали , туда и покатили )))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   34 / 846
сегодня в 11:36
Свиньи на кого только не надеются, то на судей, то на деградировавшего чемпиона.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   31 / 846
сегодня в 11:30
На Шюррле надейся и сам не плошай.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   120 / 846
сегодня в 11:26
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 846
    сегодня в 11:25
    Рома, слова мужчины.
    Удачи нам
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 846
    сегодня в 11:23
    Щюррле не потянет в нашем чемпионате.
    Footbolista
    Footbolista ответил oFANATo
       2 / 846
    сегодня в 11:09
    Ихорян расскажет какие)...
    Alhunah
    Alhunah
       820 / 846
    сегодня в 11:09
    Много голевых атак подарит спартаку ихра воротчика ну и шюрле тоже
    oFANATo
    oFANATo
       68 / 846
    сегодня в 11:06
    Шурле приехал за баблом. Какие голевые атаки?
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       84 / 846
    сегодня в 10:59
    Зоба забыл термины сбитый лётчик и торговец, едущий с ярмарки. Здесь именно такой случай
    cska plus
    cska plus
       13 / 846
    сегодня в 10:57
    Шюрле в Боруссии и Челси уже даже сам не помнит когда играл.
    cska plus
    cska plus
       13 / 846
    сегодня в 10:55
    когда он играл против «Спартака», у нас всегда возникали проблемы, спартаку проблему может создать любой кто умеет гонять мяч.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100