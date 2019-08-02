Шаронов: «У ЦСКА есть своё лицо»

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в рамках РПЛ.
Как готовимся и изучаем соперника? В принципе, цикл похож на другие, просто меньше на один день, чем перед игрой с «Ахматом». Всё идёт по плану.
У ЦСКА есть своё лицо. Есть игроки, которые достаточно долго выступают за клуб, топ-игроки — Акинфеев, Фернандес. В прошлом году эта команда претерпела некоторые изменения, выбрала определённый курс, но, повторюсь, у команды есть своё лицо.
Посмотрим , чем нас Витек на этот раз удивит?!?
Посмотрим , чем нас Витек на этот раз удивит?!?
Я весёлый х.69
Мне нравится как эти у меня отображаются ))))
Я весёлый х.69
Мне нравится как эти у меня отображаются ))))
P.S. Присвинённого это не касается )))
P.S. Присвинённого это не касается )))