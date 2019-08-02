Шаронов: «У ЦСКА есть своё лицо»

Главный тренер «Рубина» поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в рамках РПЛ .

Как готовимся и изучаем соперника? В принципе, цикл похож на другие, просто меньше на один день, чем перед игрой с «Ахматом». Всё идёт по плану.