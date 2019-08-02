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Шаронов: «У ЦСКА есть своё лицо»

вчера, 23:37
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в рамках РПЛ.

Как готовимся и изучаем соперника? В принципе, цикл похож на другие, просто меньше на один день, чем перед игрой с «Ахматом». Всё идёт по плану.

У ЦСКА есть своё лицо. Есть игроки, которые достаточно долго выступают за клуб, топ-игроки — Акинфеев, Фернандес. В прошлом году эта команда претерпела некоторые изменения, выбрала определённый курс, но, повторюсь, у команды есть своё лицо.

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шyм
шyм ответил Армейская душа
сегодня в 00:06
Не совсем понятно о чем ты?
Армейская душа
Армейская душа ответил Leha-ha50
   44 / 851
вчера в 23:56
Да, нет пока никакого лица, есть попытки его создать и попытки не всегда удачные. Посмотрим , чем нас Витек на этот раз удивит?!?
Пока не наладится игра в атаке, пока они не научатся реализовывать свои моменты - это всё просто "небывалая лесть"
parallels
parallels
   28 / 851
вчера в 23:56
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 851
    вчера в 23:55
    Да, нет пока никакого лица, есть попытки его создать и попытки не всегда удачные.
    Посмотрим , чем нас Витек на этот раз удивит?!?
    Армейская душа
    Армейская душа
       44 / 851
    вчера в 23:54
    25процентный клоун
    Я весёлый х.69

    Мне нравится как эти у меня отображаются ))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 851
    вчера в 23:49
    Порвите их
    Армейская душа
    Армейская душа
       44 / 851
    вчера в 23:48
    Игра покажет

    P.S. Присвинённого это не касается )))
    beefs
    beefs
       105 / 851
    вчера в 23:47
    и не только лицо....
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