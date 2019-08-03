Зобнин: «„Динамо“ серьезно укрепилось по сравнению с прошлым сезоном»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ против «Динамо».

Во многом это ключевой матч. Дерби — раз. Играем дома — два. И после провала в Саранске — три. Сейчас очень важно изменить ситуацию!

«Динамо» серьезно укрепилось по сравнению с прошлым сезоном. Пришли качественные футболисты, и команда, считаю, стала сильнее. Думаю, нас ждет интересная битва. Тем более что в дерби каждый момент способен решить исход.