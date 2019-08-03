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Зобнин: «„Динамо“ серьезно укрепилось по сравнению с прошлым сезоном»

сегодня, 10:12

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ против «Динамо». 

Во многом это ключевой матч. Дерби — раз. Играем дома — два. И после провала в Саранске — три. Сейчас очень важно изменить ситуацию!

«Динамо» серьезно укрепилось по сравнению с прошлым сезоном. Пришли качественные футболисты, и команда, считаю, стала сильнее. Думаю, нас ждет интересная битва. Тем более что в дерби каждый момент способен решить исход.

Ранее мы сообщали, что матч «Спартак» - «Динамо» пройдет по плану, несмотря на митинги в Москве.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   162 / 846
сегодня в 11:33
На Спартаке все с Динамо станет ясно
cska plus
cska plus
   13 / 846
сегодня в 11:11
Окончательно поймёте после 0:2.
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
   326 / 846
сегодня в 10:46
Результата усиления нет.
oFANATo
oFANATo
   68 / 846
сегодня в 10:43
Боится Ромка Динамо.
beefs
beefs
   110 / 846
сегодня в 10:34
Боевая ничья...
NbKA555
NbKA555
   159 / 846
сегодня в 10:29
Будем смотреть сегодня！Удачи нам！
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   129 / 846
сегодня в 10:26
Удачи ,Ромка !!!!
VIPded
VIPded
   64 / 846
сегодня в 10:26
Удачи динамикам!!! Спартак - в ФНЛ!!! )))
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