Шюррле: «Мне нравится Москва, здесь хорошие рестораны»

Полузащитник «Спартака» признался, что ему понравилась Москва и пришлась по вкусу русская кухня.

Напомним, что Шюррле перешел в «Спартак» этим летом.

Мне нравится Москва, она огромная. А ещё тут очень хорошие рестораны. Я был в русском ресторане, мне понравилась ваша еда. Я стараюсь не есть много мяса, не очень большой его фанат. Я стараюсь быть вегетарианцем, но не всегда: когда-то ем мясо, когда-то нет.