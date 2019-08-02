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Шюррле: «Мне нравится Москва, здесь хорошие рестораны»

сегодня, 21:48

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле признался, что ему понравилась Москва и пришлась по вкусу русская кухня.

Напомним, что Шюррле перешел в «Спартак» этим летом.

Мне нравится Москва, она огромная. А ещё тут очень хорошие рестораны. Я был в русском ресторане, мне понравилась ваша еда. Я стараюсь не есть много мяса, не очень большой его фанат. Я стараюсь быть вегетарианцем, но не всегда: когда-то ем мясо, когда-то нет.

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Все комментарии
Николай к
Николай к
   411 / 846
сегодня в 22:34
Ладно не партесь все у него будет и борщ тарасвский и шашлычок и банька русская .
Дима Головашич
Дима Головашич
   167 / 846
сегодня в 22:33
Играть с Динамо не будет. После перелёта и мед.комиссии надо бы хоть в себя придти.
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   2 / 846
сегодня в 22:32
Спартак луневым не интересуется...
Nikola45
Nikola45
   57 / 846
сегодня в 22:30
Все запьет парень! Все кем интересуется Тарасовка это алкаши)) Один гонит другой пьет ))
Footbolista
Footbolista ответил Dominators
   2 / 846
сегодня в 22:28
Властелином Колец был Лужков...
mangoх12
mangoх12
   26 / 846
сегодня в 22:28
Федун недоуменно: " А мы думали ты играть приехал "
" Ищи дурака"- сказал Шюллер, опрокидывая очередную рюмку и закусывая большим пельменем))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   36 / 846
сегодня в 22:27
С ресторанов начал Шюррле разгульную жизнь в Москве.
Dominators
Dominators ответил Jeck Denielse
   142 / 846
сегодня в 22:18
Через 20 часов игра с Динамо....а его ещё "банкетят и фуршетят".......
Спартак купил бывшего Чемпиона Мира Шюрле . Теперь Федун думает ,- все трындец , я теперь Властелин Колец .
VIPded
VIPded
   64 / 846
сегодня в 22:17
"...Я стараюсь не есть много мяса, не очень большой его фанат. Я стараюсь быть вегетарианцем, но не всегда: когда-то ем мясо, когда-то нет..."
-----------
А вот "мясо" тебя съест, Андрон...)))
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   170 / 846
сегодня в 22:16
идет по правильному пути пока бабки платят буду ходить есть по ресторанам правда раньше старался то ли мясо есть то ли вегиторианцем быть так как денег не сильно много было поэтому и ел мясо когда хватало а нет так и одуванчик сойдет а тут прямиком предложили надеть форму выйти побегать чутка ну не получилось ну и да ладно держи бабла сходи в ресторан ты набегал)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 846
сегодня в 22:13
Правильно, Андрюха, оттянись там. В "Спартаке" не то, что мясо, икру за счет Федуна ложками едят))
vyishenka
vyishenka
сегодня в 22:06
Хорошо начал с ресторанов!
Гордецкий
Гордецкий
   626 / 846
сегодня в 22:06
Скоро в его меню будут одни свиные отбивные по-тарасовски.
dimagas1
dimagas1
   173 / 846
сегодня в 22:04
Увидел куда попал у набухался)))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Izmar
   70 / 846
сегодня в 22:02
Только по ресторанам и будет шляться на наши народные деньги.
На народные деньги скоро Малком начнет бухать
Заратустра
Заратустра
   68 / 846
сегодня в 22:00
Шюрле в Москву потусить приехал. Будет кутить по клубам и ресторанам. С футболом он давно завязал. Это очевидно всем кроме тарасовских.
Faustello
Faustello
   1 / 846
сегодня в 21:57
Всё что нужно знать об этом трансфере ))
Izmar
Izmar
   136 / 846
сегодня в 21:57
Только по ресторанам и будет шляться на наши народные деньги.
Заратустра
Заратустра
   68 / 846
сегодня в 21:57
Ты теперь сам мясо. Жарить и есть теперь будут тебя.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 846
сегодня в 21:57
Через 20 часов игра с Динамо....а его ещё "банкетят и фуршетят".......
valt134
valt134
   151 / 846
сегодня в 21:53
Душа Кабацкая...
161регион
161регион
   154 / 846
сегодня в 21:50
То что русскому хорошо,немцу......
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