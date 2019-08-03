Зобнин: «Для команды сейчас непростое время»

Полузащитник «Спартака» рассказал о критике в сторону клуба из-за неудачного старта РПЛ .

Критика бывает разная: где-то по делу, где-то — нет. Для команды сейчас непростое время, потому что она, по сути, строится заново. И болельщики, как мне кажется, не должны отворачиваться. Потому что если даже они отвернутся, то куда дальше? Страшно предположить... Мы должны вместе пережить этот трудный период. Надеюсь, команда построится, новые игроки успешно вольются в коллектив и мы будем снова радовать болельщиков победами.