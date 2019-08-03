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Зобнин: «Для команды сейчас непростое время»

сегодня, 09:59

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о критике в сторону клуба из-за неудачного старта РПЛ

Критика бывает разная: где-то по делу, где-то — нет. Для команды сейчас непростое время, потому что она, по сути, строится заново. И болельщики, как мне кажется, не должны отворачиваться. Потому что если даже они отвернутся, то куда дальше? Страшно предположить... Мы должны вместе пережить этот трудный период. Надеюсь, команда построится, новые игроки успешно вольются в коллектив и мы будем снова радовать болельщиков победами.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   2 / 844
сегодня в 10:32
Как там питерский зулус поживает?)...когда автограф сессия для виража?)...
NbKA555
NbKA555
   172 / 844
сегодня в 10:31
Работайте над этим,нужно пахать！Еще бы тренера вам,а то без тренера даже в ПФЛ не играют！
parallels
parallels
   29 / 844
сегодня в 10:30
сплошные позоры, судьи и тамбов, тройной зулусский побег из тарасовки - всё нормально!
Nikola45
Nikola45
   50 / 844
сегодня в 10:29
А середняк сейчас на каком месте? У меня таблица только до 8 места ))
Nikola45
Nikola45
   50 / 844
сегодня в 10:28
Ничего Динамо помогли и Тарасятам поможем ))
oFANATo
oFANATo
   70 / 844
сегодня в 10:25
Рома, сильно ..опу не рвите, все равно уже от прошлых позоров не отмоетесь.
Footbolista
Footbolista ответил Дикий мужчина
   2 / 844
сегодня в 10:23
Точно не 90-е, когда зенит прозябал в пердиве без газа...
свиноспартач
свиноспартач
   651 / 844
сегодня в 10:23
Рома мы с вами!!! Ждем улучшений в плане игры и побед!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska plus
   128 / 844
сегодня в 10:21
Все об этом знают, поэтому умные люди предлагают очиститься через пердив.
Сами туда не хотите ? ))
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   40 / 844
сегодня в 10:20
Да уж это вам не 90е, когда любого хорошего игрока на аркане в Спартак затаскивали. И накачивали бромонтаном из ведра.
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
   50 / 844
сегодня в 10:19
Огласите весь список умных людей)...
Only Footbolista )) Больше ни кто не верит ))
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   2 / 844
сегодня в 10:10
Огласите весь список умных людей)...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил cska plus
   514 / 844
сегодня в 10:08
Все об этом знают, поэтому умные люди предлагают очиститься через пердив.
что же вы не очистились через пердив после обновления
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   247 / 844
сегодня в 10:04
Требуется расформирование.
cska plus
cska plus
   12 / 844
сегодня в 10:00
Все об этом знают, поэтому умные люди предлагают очиститься через пердив.
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