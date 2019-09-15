ГлавнаяНовости

«Барселона» готова расстаться с Умтити в январе

сегодня, 00:23

«Барселона» готова расстаться с защитником Самюэлем Умтити в зимнее трансферное окно. Каталонский клуб не рассчитывает на игрока в будущем.

Интерес к Умтити проявляют ряд европейских клубов, включая «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
У Манджукича есть предложение из Катара
Вчера, 17:53 Комментарии2
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Крооса 75 млн евро
Вчера, 13:51 Комментарии14
СлухиМанджукич может перебраться в МЛС
Вчера, 07:29 Комментарии7
Слухи«Манчестер Юнайтед» предложил Матича клубам из Серии А
13 сентября Комментарии8
СлухиРуководство «Барселоны» считает, что лучше купить Мбаппе, а не Неймара
13 сентября Комментарии17
Слухи«Тоттенхэм» предложил Эриксену новый контракт
13 сентября Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   44 / 763
сегодня в 01:23
Умтити надежный защитник вот бы его в Реал взять. Как раз нам нужно укрепить оборону.
allemz
allemz
   22 / 763
сегодня в 00:32
Бартомеу в своем репертуаре.
Это возможность для МС подписать хорошего защитника и расстаться с Отаменди/Стоунзом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100