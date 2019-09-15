«Барселона» готова расстаться с Умтити в январе

«Барселона» готова расстаться с защитником Самюэлем Умтити в зимнее трансферное окно. Каталонский клуб не рассчитывает на игрока в будущем.
Интерес к Умтити проявляют ряд европейских клубов, включая «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
«Барселона» готова расстаться с защитником Самюэлем Умтити в зимнее трансферное окно. Каталонский клуб не рассчитывает на игрока в будущем.
Интерес к Умтити проявляют ряд европейских клубов, включая «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
Это возможность для МС подписать хорошего защитника и расстаться с Отаменди/Стоунзом.
Это возможность для МС подписать хорошего защитника и расстаться с Отаменди/Стоунзом.