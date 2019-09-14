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У Манджукича есть предложение из Катара

вчера, 17:53

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что у нападающего туринского клуба Марио Манджукича есть вариант продолжения карьеры в Катаре:

На рынке существуют разные возможности. Марио был очень важным игроком для „Ювентуса“ на протяжении многих лет. Он проявил себя на всех уровнях. Вероятность его ухода существует. По согласованию с ним, его агентом и главным тренером мы решили не включать Манджукича в заявку на матч с „Фиорентиной“. У Марио есть предложение из Катара. 

Ранее была информация о том, что хорватский футболист может перебраться в МЛС.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
   390 / 763
вчера в 21:33
Лучше бы пупса продали
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   79 / 763
вчера в 21:08
Манджукича сегодня очень не хватало.
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