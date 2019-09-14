У Манджукича есть предложение из Катара

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что у нападающего туринского клуба есть вариант продолжения карьеры в Катаре:

На рынке существуют разные возможности. Марио был очень важным игроком для „Ювентуса“ на протяжении многих лет. Он проявил себя на всех уровнях. Вероятность его ухода существует. По согласованию с ним, его агентом и главным тренером мы решили не включать Манджукича в заявку на матч с „Фиорентиной“. У Марио есть предложение из Катара.