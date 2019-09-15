Джикия надеется на единение с болельщиками

Капитан «Спартака» заявил, что футболисты московского клуба рассчитывают на поддержку болельщиков в трудный период.

В субботу «Спартак» проиграл дома «Уралу» со счетом 1:2 в матче чемпионата России.

Сложилось так, что у команды сейчас черная полоса, это никуда не годится. Мы ищем ответы на вопрос, почему это происходит, виноваты в этом мы, мы вместе отвечаем за результат. Нам очень важно, что происходит на трибунах, надеемся на единение.