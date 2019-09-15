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Джикия надеется на единение с болельщиками

сегодня, 15:49

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что футболисты московского клуба рассчитывают на поддержку болельщиков в трудный период.

В субботу «Спартак» проиграл дома «Уралу» со счетом 1:2 в матче чемпионата России.

Сложилось так, что у команды сейчас черная полоса, это никуда не годится. Мы ищем ответы на вопрос, почему это происходит, виноваты в этом мы, мы вместе отвечаем за результат. Нам очень важно, что происходит на трибунах, надеемся на единение.

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Все комментарии
Ambrazura
Ambrazura
   138 / 780
сегодня в 16:32
Джикия сколачивает новую ОПГ, у свиней это уже традиция.
tuman960
tuman960
   175 / 780
сегодня в 16:16
у спартака ВСЕГДА чёрная полоса!!!Чёрное к чёрному!!!!
Байкал-38
Байкал-38
   27 / 780
сегодня в 16:06
Джикия присоединяется к болельщикам и будет требовать отставку Кононова? О каком единении идёт речь если руководству похрен до болельщиков. Федун давно уже сказал об этом.
arsena1
arsena1
   737 / 780
сегодня в 16:03
Как не комментируй, получится троллинг
Может пометить эту новость как трагическую и отключить комментарии?
Союзник противников
Союзник противников
   5 / 780
сегодня в 16:02
Хоть на соитие надейтесь,но такие деньги вы не заслуживаете.Поэтому кривляетесь,что вам важна поддержка болельщиков,хотя вы должны убиваться вопреки всему,зная,какие деньги получают эти самые болельщики на своей работе.В сущности,скармливая свой труд и здоровье за бесценок вам.
itujan
itujan
   287 / 780
сегодня в 16:00
Как можно быть народной командой, которую народ ни во что не ставит?
serh62
serh62
   124 / 780
сегодня в 15:57
смешные они, эти игрули. чего только не наплетут.. болельщик- ты в ответе за все!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 780
сегодня в 15:56
спартак, конечно, не очень популярная команда - пустые трибуны тому свидетель, но всё же места в парилке для всех игроков и болельщиков не хватит. Хотя если равномерно распределить в несколько смен...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   57 / 780
сегодня в 15:55
Что за отмазки?
Болелы никогда не подводили.
В себе разбирайтесь.
А не можете,так валите в Сочи.
Faustello
Faustello
   11 / 780
сегодня в 15:55
Он будет жить с болелами или они с ним? И ещё, а Джано тоже будет? )))
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 15:51
О чём он говорит, пургу несёт.
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