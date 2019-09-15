Кононов: «„Спартак“ должен играть с двойной самоотдачей»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что игроки его команды в матчах РПЛ должны действовать с двойной самоотдачей.
В субботу «Спартак» на своем поле уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2.
Я мотивирую команду, если я не буду этого делать, то игры не будет. Дело не в мотивации, дело в том, что против «Спартака» играют на полной самоотдаче. Мы должны быть в два раза сильнее в этом. Плохо или хорошо я мотивирую команду, должны сказать игроки.
Плохо или хорошо я мотивирую команду, должны сказать игроки.
Кононов сам то хоть понимает, что он говорит? Так он тренер или мотиватор? А как же тренировочный процесс? Всё побоку, а вот мотиватор из тебя точно хреновый. Лично я глядя на тебя, а вид у тебя нервный и испуганный, не поверил бы в твои слова.
Какие могут быть заговоры против Спартака? Все уже давным давно перестали, что либо замышлять против Спартака, все просто наблюдают и наслаждаются положением дел в этой команде. Спартачи без посторонней помощи грызут друг друга!
Плохо или хорошо я мотивирую команду, должны сказать игроки.
Кононов сам то хоть понимает, что он говорит? Так он тренер или мотиватор? А как же тренировочный процесс? Всё побоку, а вот мотиватор из тебя точно хреновый. Лично я глядя на тебя, а вид у тебя нервный и испуганный, не поверил бы в твои слова.
Какие могут быть заговоры против Спартака? Все уже давным давно перестали, что либо замышлять против Спартака, все просто наблюдают и наслаждаются положением дел в этой команде. Спартачи без посторонней помощи грызут друг друга!
Олежек, а почему игроки Спартака по твоим словам играют не с двойной самоотдачей? Получается что они играют спустя рукава?!!
Смешно слышать слова Кононова!
Для начала Олежка, не понятно во что играет Спартак, не понятно где твоя тактика и что за бредовые вечно замены, которые наоборот ослабляют Спартак!
Олег, уйди по хорошему- ты уже почти как год — ВРЁШЬ!
Олежек, а почему игроки Спартака по твоим словам играют не с двойной самоотдачей? Получается что они играют спустя рукава?!!
Смешно слышать слова Кононова!
Для начала Олежка, не понятно во что играет Спартак, не понятно где твоя тактика и что за бредовые вечно замены, которые наоборот ослабляют Спартак!
Олег, уйди по хорошему- ты уже почти как год — ВРЁШЬ!