Кононов: «„Спартак“ должен играть с двойной самоотдачей»

Главный тренер «Спартака» заявил, что игроки его команды в матчах РПЛ должны действовать с двойной самоотдачей.

В субботу «Спартак» на своем поле уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2.

Я мотивирую команду, если я не буду этого делать, то игры не будет. Дело не в мотивации, дело в том, что против «Спартака» играют на полной самоотдаче. Мы должны быть в два раза сильнее в этом. Плохо или хорошо я мотивирую команду, должны сказать игроки.