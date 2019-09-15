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Кононов: «„Спартак“ должен играть с двойной самоотдачей»

сегодня, 15:15

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что игроки его команды в матчах РПЛ должны действовать с двойной самоотдачей. 

В субботу «Спартак» на своем поле уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2.

Я мотивирую команду, если я не буду этого делать, то игры не будет. Дело не в мотивации, дело в том, что против «Спартака» играют на полной самоотдаче. Мы должны быть в два раза сильнее в этом. Плохо или хорошо я мотивирую команду, должны сказать игроки.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   206 / 780
сегодня в 16:48
А что там мотивировать? Однако сливают пиджака, как и других тренеров. Это спартаковская традиция, - сливать тренера...)))
Danrog
Danrog ответил Литейный 4
   198 / 780
сегодня в 16:34
Этот разве мотиватор? Вот банщик был да, мотиватор тот ещё. Гыгыгы
Банщик веником мотивировал.
Аксинья
Аксинья
   192 / 780
сегодня в 16:25
А если попробовать сыграть с тройной самоотдачей, то тогда наверно Спартак безоговорочно станет чемпионом...Срочно надо утроить мотивацию...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 780
сегодня в 16:24
Этот разве мотиватор? Вот банщик был да, мотиватор тот ещё. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45 ответил Байкал-38.
   32 / 780
сегодня в 16:17
Я мотивирую команду, если я не буду этого делать, то игры не будет. Дело не в мотивации..... Плохо или хорошо я мотивирую команду, должны сказать игроки. Кононов сам то хоть понимает, что он говорит? Так он тренер или мотиватор? А как же тренировочный процесс? Всё побоку, а вот мотиватор из тебя точно хреновый. Лично я глядя на тебя, а вид у тебя нервный и испуганный, не поверил бы в твои слова. Какие могут быть заговоры против Спартака? Все уже давным давно перестали, что либо замышлять против Спартака, все просто наблюдают и наслаждаются положением дел в этой команде. Спартачи без посторонней помощи грызут друг друга!
Пускай грызут! ))
Nikola45
Nikola45 ответил Who are we Meat
   32 / 780
сегодня в 16:16
"Я мотивирую команду, если я не буду этого делать, то игры не будет"....Что бл..ть? Я извиняюсь, но о какой игре речь идет?
Ну не 0-2 и не 7-0 )) Дайте ему поработать ))
Сп62
Сп62
   123 / 780
сегодня в 15:58
Как мотивирует, так и играют.
Absinthe2
Absinthe2
   285 / 780
сегодня в 15:55
"Я мотивирую команду, если я не буду этого делать, то игры не будет" - можно подумать, она есть)))
Байкал-38.
Байкал-38.
   70 / 780
сегодня в 15:54
Я мотивирую команду, если я не буду этого делать, то игры не будет. Дело не в мотивации.....
Плохо или хорошо я мотивирую команду, должны сказать игроки.

Кононов сам то хоть понимает, что он говорит? Так он тренер или мотиватор? А как же тренировочный процесс? Всё побоку, а вот мотиватор из тебя точно хреновый. Лично я глядя на тебя, а вид у тебя нервный и испуганный, не поверил бы в твои слова.
Какие могут быть заговоры против Спартака? Все уже давным давно перестали, что либо замышлять против Спартака, все просто наблюдают и наслаждаются положением дел в этой команде. Спартачи без посторонней помощи грызут друг друга!
Who are we Meat
Who are we Meat
   493 / 780
сегодня в 15:53
"Я мотивирую команду, если я не буду этого делать, то игры не будет"....Что бл..ть? Я извиняюсь, но о какой игре речь идет?
drug01
drug01
   106 / 780
сегодня в 15:50
Играть должен а тренер сам уйти...
Армейская душа
Армейская душа
   18 / 780
сегодня в 15:49
Всё верно говорит тренер. Вот повезло же спартачам с ним!
andre_can
andre_can
   235 / 780
сегодня в 15:47
даешь свободу прастаку!!!
Jake Sully
Jake Sully
   73 / 780
сегодня в 15:45
в ФНЛ
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка
   35 / 780
сегодня в 15:34
Кононов бред несёт: « Он мотивирует игроков, но дело не мотивации, — а дело в том что против Спартака играют с двойной самоотдачей?»
Олежек, а почему игроки Спартака по твоим словам играют не с двойной самоотдачей? Получается что они играют спустя рукава?!!
Смешно слышать слова Кононова!
Для начала Олежка, не понятно во что играет Спартак, не понятно где твоя тактика и что за бредовые вечно замены, которые наоборот ослабляют Спартак!
Олег, уйди по хорошему- ты уже почти как год — ВРЁШЬ!
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 15:32
Нужно поменять название клуба, спартак издержки старого и прошлого.
Adepta
Adepta
   25 / 780
сегодня в 15:27
Проиграл 1-0, а нужно 2-0.
Aniva
Aniva
   34 / 780
сегодня в 15:21
Пора понять, что спартак это прошлый век и его место в пердиве.
Evilhuman
Evilhuman
   13 / 780
сегодня в 15:18
Пиджак ты отличный мотиватор, это у тебя каждую игру на лице написано
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