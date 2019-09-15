Максименко заявил, что готов провести в «Спартаке» всю карьеру

Голкипер «Спартака» Александр Максименко на встрече с болельщиками заявил, что готов выступать за московский клуб на протяжении всей карьеры.
Остаться в «Спартаке» на всю карьеру? Почему бы и нет. Я уже говорил об этом. Меня воспитали в «Спартаке», и я готов провести всю футбольную карьеру здесь.
А что касается предложений, то никакой конкретики не было. Я так же, как и вы, узнаю об этом из слухов.
Ранее сообщалось, что Максименко мечтает выступать за «Барселону».
и мы не против через матч смотреть на его косяки)
и мы не против через матч смотреть на его косяки)
- Ребят не бейте не надо, ААААА, не надо, буду играть лучше, бесплатно буду играть хоть всю жизнь, АААА, не бейте
- Ребят не бейте не надо, ААААА, не надо, буду играть лучше, бесплатно буду играть хоть всю жизнь, АААА, не бейте