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Максименко заявил, что готов провести в «Спартаке» всю карьеру

сегодня, 14:30

Голкипер «Спартака» Александр Максименко на встрече с болельщиками заявил, что готов выступать за московский клуб на протяжении всей карьеры. 

Остаться в «Спартаке» на всю карьеру? Почему бы и нет. Я уже говорил об этом. Меня воспитали в «Спартаке», и я готов провести всю футбольную карьеру здесь.

А что касается предложений, то никакой конкретики не было. Я так же, как и вы, узнаю об этом из слухов.

Ранее сообщалось, что Максименко мечтает выступать за «Барселону».

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 780
сегодня в 16:26
Вот обновит Максимка рекорд Семьлихова, тогда крепко задумается, где ему заканчивать карьеру. Гыгыгы
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 780
сегодня в 16:25
Максименко надо бы паузу взять на 1-2 тура - мысли в порядок привести, ошибки проанализировать. Он конечно стрессоустойчивый, однако количество нелепых пенок начинает зашкаливать.
tuman960
tuman960
   175 / 780
сегодня в 16:21
таити-таити нас и в спартаке нормально кормят!!!
fanatcska94
fanatcska94
   310 / 780
сегодня в 16:16
а почему бы и нет?
и мы не против через матч смотреть на его косяки)
КЭТиК
КЭТиК
   87 / 780
сегодня в 15:59
Только Кононова надо убрать.
Kresi frok
Kresi frok
   142 / 780
сегодня в 15:50
Молодой ещё, ума палата. Мой батя мне всегда говорил: "2астешь - поймёшь!"
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 15:42
Ахахах! Какие смешные эти хрющи, ну надо же, желает провести всю карьеру в спартаке, из спартака все уходят несчастными играю в Пюнике или в каком нибудь пердиве.
Faustello
Faustello
   11 / 780
сегодня в 15:05
Дело было так:
- Ребят не бейте не надо, ААААА, не надо, буду играть лучше, бесплатно буду играть хоть всю жизнь, АААА, не бейте
Байкал-38
Байкал-38
   27 / 780
сегодня в 14:57
Садомазохист ты Сашка!
Сп62
Сп62
   123 / 780
сегодня в 14:56
Саша молодец. Лунёв с Акинфеевым и не такие пропускали. И нечего, кормят.
beefs
beefs
   137 / 780
сегодня в 14:55
Завидное стремление...
Лиговский
Лиговский
   185 / 780
сегодня в 14:54
Жалко парня.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 780
сегодня в 14:52
Сетку между ног натянуть розовощёкому и показать как ближний угол закрывать, может и протянет до конца сезона.
волгoдoн
волгoдoн
   105 / 780
сегодня в 14:51
народная нефть неплохо кормит тарасовских физкультурников
viv
viv
   282 / 780
сегодня в 14:42
Сашка "Три дырки", оставайся в спартаке с тобой весело....
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   6 / 780
сегодня в 14:42
Хорошие новости. Надеюсь, и Кононов так же сделает))
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   75 / 780
сегодня в 14:40
Оставайся конечно. Достойная смена любителю штанг.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   33 / 780
сегодня в 14:40
Свинси тоже так говорил, даже обещал маленькому больному мальчику. А сам при первой же возможности сбежал
Cruis
Cruis
   131 / 780
сегодня в 14:37
Добровольно лишает себя футбольного счастья.
Ambrazura
Ambrazura
   138 / 780
сегодня в 14:33
Просто малыш еще не знает, что можно играть в футбол, а не как г**но.
Evilhuman
Evilhuman
   13 / 780
сегодня в 14:32
Правильно, тебе и пиджаку пожизненные контракты со спамом
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