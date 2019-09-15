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Игнатьев посоветовал «Спартаку» искать замену Кононову

сегодня, 11:22
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала» в матче 9-го тура РПЛ (1:2).

«Урал» неудобный соперник для «Спартака»? Ну, я не верю во всю эту конспирологию. Что же теперь, отказываться от игры с этой командой? Все зависит от того, как команда играет. Мне кажется, что если бы на этот раз на месте «Урала» была бы другая команда, может быть, его подобие, возможно, вариант был бы такой же. Потому что особого представления о том, как выигрывать, у спартаковцев не проявлялось. Забитый гол в ворота соперника, а дальше ошибки в обороне. И этот непозволительный мяч, который пропустил Максименко в ближний угол... Это детский гол. За такое обычно не поощряют. Я не скажу, что спартаковцы играли хуже, но им не хватало выстроенной командой игры, понимания того, как все это должно выглядеть. Хотя желание, в особенности во втором тайме при пропущенных мячах, у них было заметно. При этом красно-белые больше атаковали. Сказать, что это была безвольная, бесхребетная игра, нельзя. Но ошибки в обороне привели ко всему тому, что мы увидели. Где-то соперник был поудачливее.

Думаю, Кононов находится в стадии формирования команды. Убрать тренера с его позиции, наверное, просто. Но у нас нет фамилии человека, который в обязательном порядке сработает лучше. Жизнь подсказывает, что чаще всего замены в разгар чемпионата не приносят положительного результата: будет трата времени на знакомство с командой и на формирование командной игры. Мое личное мнение, спешить здесь нет смысла. Если в дальнейшем не выстроится командная игра и не будет результата, то лучший вариант - найти подходящую кандидатуру к зимней паузе в чемпионате, когда новый наставник команды смог бы начать формировать свое видение. Тогда уже будет подготовительный период, будет время на то, чтобы познакомиться с игроками, приобрести новых футболистов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   123 / 780
сегодня в 16:49
Как же здесь не равнодушны к Спартаку. Зенит, ЦСКА и рядом не стояли. Наверное, челябинский метеорит обсуждали меньше. И, самое главное, каждый считает себя либо Жванецким, либо Задорновым.
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка ответил EAGinLE
   35 / 780
сегодня в 15:55
Парфенов часто Спартак обыгрывает . Вот новый вариант .
Олежка тоже обыгрывал Спартак!
И что ?
Назначать всех тренеров кто обыгрывал Спартак? ))))
Парфенов посредственный тренер (пока), его команды играют от соперника, при удаче его команды выигрывают, а без - команда из низов ЧР!
Пущай Парфенов и дальше тренирует Тосно/Уралы и тд!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 780
сегодня в 15:26
Скучный Игнатьев даёт скучные, банальные советы ни о чем.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 780
сегодня в 13:23
Свиньям хоть Моуриньо поставь результат будет таким же. Только Цорн ещё больше разбогатеет. Только ФНЛ спасёт свиней. Там хоть будут топ клубом Пердива. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45 ответил Lucho Gonzalez
   32 / 780
сегодня в 13:02
спартаку уже ничто не поможет, осталось только расформировать
А вот это выход! Кому бы только открывашку загнать в полцены ))
Nikola45
Nikola45
   32 / 780
сегодня в 13:01
Еще один доброжелатель! Оставьте в покое Кононова! Он ставит игру Тарасовскую!
Время есть куда спешить!))
drug01
drug01
   106 / 780
сегодня в 12:46
Хороший совет!
alex074
alex074
   78 / 780
сегодня в 12:35
Несомненно, нужно что то срочно менять, если хотят в чемпионате хотя бы за еврокубки следующего сезона зацепиться. Если сменят тренера в зимней паузе, то может не хватить времени восстановить то, что уже упущено в первых матчах этого сезона.
Danrog
Danrog
   198 / 780
сегодня в 12:32
Шалимова к свиньям, ему не стыдно будет их в пердив вести.
Aniva
Aniva
   34 / 780
сегодня в 12:19
Нашли крайнего, набрали всякого сброду от никчемного чемпиона мира до гея и хотят, чтобы команда играла.
Некакойшенко
Некакойшенко
   396 / 780
сегодня в 12:16
Кононов подал в отставку
Главный тренер московского Спартака Олег Георгиевич Кононов, подал прошение об отставке, сразу же после окончания матча с Уралом – об этом сообщают источники близкие к руководству клуба.
Так, по сообщениям источников, наставник команды не зашел к футболистам в раздевалку, а сразу же отправился к руководству клуба с прошением об отставке. Генеральный директор Спартака Томас Цорн попросил тренера не спешить с выводами и обсудить возможную отставку в понедельник. При этом совет директоров не будет собираться, даже если прошение об отставке будет удовлетворено.
Кроме того, источники сообщают, что вместе с Олегом Георгиевичем Кононовым подали в отставку и его помощники. Подобное заявление несколько насторожило генерального директора Спартака Томаса Цорна, ведь в случае отставки тренерского штаба, «красно-белым» нужно будет срочно найти нового наставника для основной команды. Кроме того, против срочной отставки Кононова выступает против, владелец Спартака Леонид Арнольдович Федун. Бизнесмен всё ещё доверят, и верит в наставника команды, а потому не считает нужным в скором времени отправлять тренера в отставку. Но сейчас абсолютно всех не устраивают результаты команды, ведь Спартак проиграл уже 3 матча подряд. Поэтому доверие бизнесмена может закончиться уже после матча с Уфой, результат которого может стоить Олегу Георгиевичу должности. При этом возможные приемники нынешнего наставника московского Спартака пока не называются, ведь команда уже полностью укомплектована, а потому тренера нужно искать только под тех футболистов, которые сейчас есть в составе «красно-белых». Кроме того, зимой Спартак не будет проводить обширную подписную компанию, ведь руководство клуба считает, что в летнее трансферное окно было потрачено достаточно средств и подписаны качественные футболисты.
Гавроша
Гавроша
   9 / 780
сегодня в 12:12
Да при чем тут кононов? Где вчера были левые пенальти и удаления? Без них ни один тренер ничего в спартаке не сделает.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   33 / 780
сегодня в 12:09
спартаку уже ничто не поможет, осталось только расформировать
Дрогба0707
Дрогба0707
   377 / 780
сегодня в 11:57
А вед пару три игры назад спартак был чутли не чемпионом😂
КЭТиК
КЭТиК
   87 / 780
сегодня в 11:43
Один Федун считает, что Кононова не надо убирать.
Союзник противников
Союзник противников ответил Аксинья
   5 / 780
сегодня в 11:36
Дайте Олегу поработать - а то не дай Бог Федун Валеру из Ростова своим баблом переманит...
Валера к Цорну??? Да Вы,батенька,фантазёр!!! Это же как его надо не уважать,чтобы предположить,что он пойдёт под руку никчемному агентишки.
Аксинья
Аксинья
   192 / 780
сегодня в 11:33
Дайте Олегу поработать - а то не дай Бог Федун Валеру из Ростова своим баблом переманит...
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 11:31
Советчики.
EAGinLE
EAGinLE
   24 / 780
сегодня в 11:30
Парфенов часто Спартак обыгрывает .
Вот новый вариант .
Союзник противников
Союзник противников
   5 / 780
сегодня в 11:27
Федун годами ищет-
по белу свету рыщет
от нас до мыса Горна!
И откопали Цорна...
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