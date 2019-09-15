Игнатьев посоветовал «Спартаку» искать замену Кононову

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала» в матче 9-го тура РПЛ (1:2).
«Урал» неудобный соперник для «Спартака»? Ну, я не верю во всю эту конспирологию. Что же теперь, отказываться от игры с этой командой? Все зависит от того, как команда играет. Мне кажется, что если бы на этот раз на месте «Урала» была бы другая команда, может быть, его подобие, возможно, вариант был бы такой же. Потому что особого представления о том, как выигрывать, у спартаковцев не проявлялось. Забитый гол в ворота соперника, а дальше ошибки в обороне. И этот непозволительный мяч, который пропустил Максименко в ближний угол... Это детский гол. За такое обычно не поощряют. Я не скажу, что спартаковцы играли хуже, но им не хватало выстроенной командой игры, понимания того, как все это должно выглядеть. Хотя желание, в особенности во втором тайме при пропущенных мячах, у них было заметно. При этом красно-белые больше атаковали. Сказать, что это была безвольная, бесхребетная игра, нельзя. Но ошибки в обороне привели ко всему тому, что мы увидели. Где-то соперник был поудачливее.
Думаю, Кононов находится в стадии формирования команды. Убрать тренера с его позиции, наверное, просто. Но у нас нет фамилии человека, который в обязательном порядке сработает лучше. Жизнь подсказывает, что чаще всего замены в разгар чемпионата не приносят положительного результата: будет трата времени на знакомство с командой и на формирование командной игры. Мое личное мнение, спешить здесь нет смысла. Если в дальнейшем не выстроится командная игра и не будет результата, то лучший вариант - найти подходящую кандидатуру к зимней паузе в чемпионате, когда новый наставник команды смог бы начать формировать свое видение. Тогда уже будет подготовительный период, будет время на то, чтобы познакомиться с игроками, приобрести новых футболистов.
И что ?
Назначать всех тренеров кто обыгрывал Спартак? ))))
Парфенов посредственный тренер (пока), его команды играют от соперника, при удаче его команды выигрывают, а без - команда из низов ЧР!
Пущай Парфенов и дальше тренирует Тосно/Уралы и тд!
И что ?
Назначать всех тренеров кто обыгрывал Спартак? ))))
Парфенов посредственный тренер (пока), его команды играют от соперника, при удаче его команды выигрывают, а без - команда из низов ЧР!
Пущай Парфенов и дальше тренирует Тосно/Уралы и тд!
Время есть куда спешить!))
Время есть куда спешить!))
Главный тренер московского Спартака Олег Георгиевич Кононов, подал прошение об отставке, сразу же после окончания матча с Уралом – об этом сообщают источники близкие к руководству клуба.
Так, по сообщениям источников, наставник команды не зашел к футболистам в раздевалку, а сразу же отправился к руководству клуба с прошением об отставке. Генеральный директор Спартака Томас Цорн попросил тренера не спешить с выводами и обсудить возможную отставку в понедельник. При этом совет директоров не будет собираться, даже если прошение об отставке будет удовлетворено.
Кроме того, источники сообщают, что вместе с Олегом Георгиевичем Кононовым подали в отставку и его помощники. Подобное заявление несколько насторожило генерального директора Спартака Томаса Цорна, ведь в случае отставки тренерского штаба, «красно-белым» нужно будет срочно найти нового наставника для основной команды. Кроме того, против срочной отставки Кононова выступает против, владелец Спартака Леонид Арнольдович Федун. Бизнесмен всё ещё доверят, и верит в наставника команды, а потому не считает нужным в скором времени отправлять тренера в отставку. Но сейчас абсолютно всех не устраивают результаты команды, ведь Спартак проиграл уже 3 матча подряд. Поэтому доверие бизнесмена может закончиться уже после матча с Уфой, результат которого может стоить Олегу Георгиевичу должности. При этом возможные приемники нынешнего наставника московского Спартака пока не называются, ведь команда уже полностью укомплектована, а потому тренера нужно искать только под тех футболистов, которые сейчас есть в составе «красно-белых». Кроме того, зимой Спартак не будет проводить обширную подписную компанию, ведь руководство клуба считает, что в летнее трансферное окно было потрачено достаточно средств и подписаны качественные футболисты.
Главный тренер московского Спартака Олег Георгиевич Кононов, подал прошение об отставке, сразу же после окончания матча с Уралом – об этом сообщают источники близкие к руководству клуба.
Так, по сообщениям источников, наставник команды не зашел к футболистам в раздевалку, а сразу же отправился к руководству клуба с прошением об отставке. Генеральный директор Спартака Томас Цорн попросил тренера не спешить с выводами и обсудить возможную отставку в понедельник. При этом совет директоров не будет собираться, даже если прошение об отставке будет удовлетворено.
Кроме того, источники сообщают, что вместе с Олегом Георгиевичем Кононовым подали в отставку и его помощники. Подобное заявление несколько насторожило генерального директора Спартака Томаса Цорна, ведь в случае отставки тренерского штаба, «красно-белым» нужно будет срочно найти нового наставника для основной команды. Кроме того, против срочной отставки Кононова выступает против, владелец Спартака Леонид Арнольдович Федун. Бизнесмен всё ещё доверят, и верит в наставника команды, а потому не считает нужным в скором времени отправлять тренера в отставку. Но сейчас абсолютно всех не устраивают результаты команды, ведь Спартак проиграл уже 3 матча подряд. Поэтому доверие бизнесмена может закончиться уже после матча с Уфой, результат которого может стоить Олегу Георгиевичу должности. При этом возможные приемники нынешнего наставника московского Спартака пока не называются, ведь команда уже полностью укомплектована, а потому тренера нужно искать только под тех футболистов, которые сейчас есть в составе «красно-белых». Кроме того, зимой Спартак не будет проводить обширную подписную компанию, ведь руководство клуба считает, что в летнее трансферное окно было потрачено достаточно средств и подписаны качественные футболисты.
Вот новый вариант .
Вот новый вариант .
по белу свету рыщет
от нас до мыса Горна!
И откопали Цорна...
по белу свету рыщет
от нас до мыса Горна!
И откопали Цорна...