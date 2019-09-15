Игнатьев посоветовал «Спартаку» искать замену Кононову

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала» в матче 9-го тура РПЛ (1:2).

«Урал» неудобный соперник для «Спартака»? Ну, я не верю во всю эту конспирологию. Что же теперь, отказываться от игры с этой командой? Все зависит от того, как команда играет. Мне кажется, что если бы на этот раз на месте «Урала» была бы другая команда, может быть, его подобие, возможно, вариант был бы такой же. Потому что особого представления о том, как выигрывать, у спартаковцев не проявлялось. Забитый гол в ворота соперника, а дальше ошибки в обороне. И этот непозволительный мяч, который пропустил Максименко в ближний угол... Это детский гол. За такое обычно не поощряют. Я не скажу, что спартаковцы играли хуже, но им не хватало выстроенной командой игры, понимания того, как все это должно выглядеть. Хотя желание, в особенности во втором тайме при пропущенных мячах, у них было заметно. При этом красно-белые больше атаковали. Сказать, что это была безвольная, бесхребетная игра, нельзя. Но ошибки в обороне привели ко всему тому, что мы увидели. Где-то соперник был поудачливее.

Думаю, Кононов находится в стадии формирования команды. Убрать тренера с его позиции, наверное, просто. Но у нас нет фамилии человека, который в обязательном порядке сработает лучше. Жизнь подсказывает, что чаще всего замены в разгар чемпионата не приносят положительного результата: будет трата времени на знакомство с командой и на формирование командной игры. Мое личное мнение, спешить здесь нет смысла. Если в дальнейшем не выстроится командная игра и не будет результата, то лучший вариант - найти подходящую кандидатуру к зимней паузе в чемпионате, когда новый наставник команды смог бы начать формировать свое видение. Тогда уже будет подготовительный период, будет время на то, чтобы познакомиться с игроками, приобрести новых футболистов.