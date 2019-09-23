Фил Джонс считает, что Сульшера сегодня уволят

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс высказал мнение, что наставника команды Оле-Гуннара Сульшера скоро уволят из команды.
Во время матча с «Вест Хэмом» (0:2) камеры уловили на скамейке Фила Джонса, нервно беседующего со спортивным директором клуба Эдом Вудвордом.
По мнению британцев, Джонс сказал, что Сульшер будет завтра уволен, на что Вудворд ответил: «Ты когда-нибудь перестанешь?».
Ранее сообщалось о том, что боссы МЮ планируют пригласить на место Сульшера наставника ПСЖ Томаса Тухеля.
Сейчас всё, конечно, по-другому только на пресс конференциях позитив, а во время матчей на лице безнадёга.
Сейчас всё, конечно, по-другому только на пресс конференциях позитив, а во время матчей на лице безнадёга.
Кроме того Сульшер обладает определёнными личностными качествами чтобы взбодрить и раскрепостить команду и это сработало во многом из-за огромного контраста с Моуриньо.
Кроме того Сульшер обладает определёнными личностными качествами чтобы взбодрить и раскрепостить команду и это сработало во многом из-за огромного контраста с Моуриньо.
Но, действительно, какой смысл ставить и.о. на полгода, лучше дать Сульшеру сезон полностью. А подбор кандидатов на замену и переговоры с ними пора начинать прямо сейчас.
Но, действительно, какой смысл ставить и.о. на полгода, лучше дать Сульшеру сезон полностью. А подбор кандидатов на замену и переговоры с ними пора начинать прямо сейчас.
Только новички команды хотять играть и побеждать а остальные играют под настроение.
Только новички команды хотять играть и побеждать а остальные играют под настроение.
А в защиту Оле можно сказать, что его трансферы работают, плюс команду от шлака неплохо почистил.
А в защиту Оле можно сказать, что его трансферы работают, плюс команду от шлака неплохо почистил.