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Фил Джонс считает, что Сульшера сегодня уволят

сегодня, 09:14
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс высказал мнение, что наставника команды Оле-Гуннара Сульшера скоро уволят из команды.

Во время матча с «Вест Хэмом» (0:2) камеры уловили на скамейке Фила Джонса, нервно беседующего со спортивным директором клуба Эдом Вудвордом.

По мнению британцев, Джонс сказал, что Сульшер будет завтра уволен, на что Вудворд ответил: «Ты когда-нибудь перестанешь?».

 

 

Ранее сообщалось о том, что боссы МЮ планируют пригласить на место Сульшера наставника ПСЖ Томаса Тухеля.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   156 / 992
сегодня в 16:34
дайте ольге поработать...
Evilhuman
Evilhuman
   3 / 992
сегодня в 14:36
Я долго был за Сульшера, но МЮ топчется на месте, а так нельзя, такой клуб не может себе это позволить
Верг
Верг
   261 / 992
сегодня в 13:50
Пока в мю непонятные спортивные директора, нету стратегии развития - во что же будет играть мю в контры или во владение, и пока на скамейке сидят буратины типа фила джонса - настоящие посмещище в англии, то при любом тренере мю ничего не видать дальше леэ КОрень зла - менеджмент, управление,спорт директор, и такие хорьки вроде фила. Единственное что пока держит мю- это куча зарабатываемой из года в год прибыли.
RMUKMU
RMUKMU ответил Red_team
   791 / 992
сегодня в 13:31
О стиле управления. Он не такой требовательный и жёсткий как Моур. После назначения он выступил в роли антиМоуриньо. Потому игроки забегали зимой и заулыбались, но ожидаемо ненадолго.
Сейчас всё, конечно, по-другому только на пресс конференциях позитив, а во время матчей на лице безнадёга.
RMUKMU
RMUKMU ответил cevin cigan
   791 / 992
сегодня в 13:21
Не было бы по-другому, Моур ничего не менял и потерял связь с командой. Но с календарём действительно Сульшеру подфартило.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   973 / 992
сегодня в 12:59
Давно пора.
Red_team
Red_team ответил RMUKMU
   320 / 992
сегодня в 12:56
Вряд ли этот приём сработает второй год подряд с почти тем же составом. Сомневаюсь, что нового заряда хватит хотя бы на пару месяцев. Кроме того Сульшер обладает определёнными личностными качествами чтобы взбодрить и раскрепостить команду и это сработало во многом из-за огромного контраста с Моуриньо.
"Кроме того Сульшер обладает определёнными личностными качествами чтобы взбодрить и раскрепостить команду" - кроме отчаяния и безнадеги я ничего на его лице не вижу, он УЖЕ опустил руки, о чем ты?
Sadjon
Sadjon
   749 / 992
сегодня в 12:49
В Сульшера уже не верят.....
cevin cigan
cevin cigan ответил RMUKMU
   158 / 992
сегодня в 12:48
В третьем сезоне и результата не было.
Сульшер выиграл оставшиеся матчи с "мертвецами" из второй десятки,а Моур практически сыграл со всеми топами! Дали бы закончить сезон,того гляди сейчас бы всё по другому было.
Spellman
Spellman
сегодня в 12:38
Как же плохо сейчас команда играет. Без Погбы никакого креатива нет. Кто бы что не говорил, но Погбун даже когда не в настроении, может создать больше, чем все полузащитники вместе взятые (Исключение разве что Джеймс, вот кто отдается на поле на все 100). Сульшера по человечески жалко. Но мне кажется до конца зимы не доработает.
RMUKMU
RMUKMU ответил Red_team
   791 / 992
сегодня в 12:36
Вряд ли этот приём сработает второй год подряд с почти тем же составом. Сомневаюсь, что нового заряда хватит хотя бы на пару месяцев.
Кроме того Сульшер обладает определёнными личностными качествами чтобы взбодрить и раскрепостить команду и это сработало во многом из-за огромного контраста с Моуриньо.
lobsterdam
lobsterdam ответил anfield1984
   172 / 992
сегодня в 12:32
Сочувствую преданным, адекватным саппортерам МЮ, тяжёлое время для вас наступило. Зато останутся самые настоящие. Виталкаманюнайтед, энивей как вы там? Куда пропали?
все на месте, не ..ы!
lobsterdam
lobsterdam ответил Сп62
   172 / 992
сегодня в 12:30
А вдруг Сульшер "заиграет".
кто сгорел, того не подожжешь!
lobsterdam
lobsterdam
   172 / 992
сегодня в 12:28
когда его назначали, у многих были серьезные сомнения. И они оказались правы. У него просто нет воли и энергии, которой он обязан был заразить игроков. Команда не увидела у него тех качеств, которые хотела бы увидеть у него. Первые матчи с его участием прошли на эмоциональном подъеме, связанном с его назначением, а потом все увидели, что "король-то голый". Оказалось, что ему просто не по силам такой груз и после этого все поплыло. Здесь пишут про Гиггза. Ничего не могу сказать. По-моему здесь нужен волевой, энергичный и авторитетный тренер. Таких мало, их пересчитать хватит пальцев на одной руке и все они заняты. Начало сезона. Кто бросит клуб ради разобранного МЮ с туманными перспективами?
Red_team
Red_team ответил RMUKMU
   320 / 992
сегодня в 12:24
Сейчас с Сульшера уже пора спрашивать. Он в команде полгода проводил подготовку к сезону и пока результат очень слабый. Но, действительно, какой смысл ставить и.о. на полгода, лучше дать Сульшеру сезон полностью. А подбор кандидатов на замену и переговоры с ними пора начинать прямо сейчас.
Смысл прост: все помнят как в прошлом году команда заиграла, когда Оле поставили и.о., это какой-то психологический баф произошел и они побежали, да не просто побежали, а осмысленно. Так вот, такой же бафф может произойти при новом и.о. тренера, тогда команда хоть очки начнет набирать, что очень важно. А если Оле оставить, так и до зоны вылета можно свалиться
RMUKMU
RMUKMU ответил cevin cigan
   791 / 992
сегодня в 12:23
В третьем сезоне и результата не было.
Red_team
Red_team ответил АПЛ рулит
   320 / 992
сегодня в 12:16
Проблема больше в игроках чем в тренере,игроки бездари и лентяи,не имеют мотивации к победам играют только за деньги зато такие результаты. Только новички команды хотять играть и побеждать а остальные играют под настроение.
В обязанности тренера мотивация игроков тоже входит. А если игрок не играет - на банку и ставь другого, а Оле уперто ставит в состав Рэша, который 10 раз подряд выход один на один реализовать не может, так кто виноват? Оле в каждом интервью хвалит Гринвуда(пацан реально клепает голы, когда его изредка выпускают), но при этом маринует его на банке и упорно пихает в состав задеревеневшего Рэшфорда
cevin cigan
cevin cigan ответил RMUKMU
   158 / 992
сегодня в 12:14
У Моура игра была точно такая же. И с Погба у него были постоянные конфликты.
У Моура хоть результат был,я как бы об этом.
Сп62
Сп62 ответил RMUKMU
   236 / 992
сегодня в 12:14
А вдруг Сульшер "заиграет".
Red_team
Red_team
   320 / 992
сегодня в 12:13
Если команда и дальше так импотентно будет играть, то через три-четыре матча АПЛ точно нужно увольнять, а то так и в зону вылета можно опуститься
RMUKMU
RMUKMU ответил cevin cigan
   791 / 992
сегодня в 12:08
У Моура игра была точно такая же. И с Погба у него были постоянные конфликты.
RMUKMU
RMUKMU
   791 / 992
сегодня в 12:06
Сейчас с Сульшера уже пора спрашивать. Он в команде полгода проводил подготовку к сезону и пока результат очень слабый.
Но, действительно, какой смысл ставить и.о. на полгода, лучше дать Сульшеру сезон полностью. А подбор кандидатов на замену и переговоры с ними пора начинать прямо сейчас.
cevin cigan
cevin cigan
   158 / 992
сегодня в 12:03
Вот и спрашивается, а на хрена убрали Моура? За то,что команда второе место занимала? Кубки выигрывала? За железную дисциплину(где погбун знал своё место!) Вот и имеем,что ни хрена ни имеем...........
nikoladolgov
nikoladolgov
   90 / 992
сегодня в 12:00
Надо ставить Карпина, чтоб вся Англия пела - Валеравееериииим ....
Dark MU
Dark MU
   802 / 992
сегодня в 11:41
Если Оле не наладит игру и его всё таки уволят, то нужно брать топ тренера, а не таких-же как брали до этого...
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   216 / 992
сегодня в 11:25
Проблема больше в игроках чем в тренере,игроки бездари и лентяи,не имеют мотивации к победам играют только за деньги зато такие результаты.
Только новички команды хотять играть и побеждать а остальные играют под настроение.
dok66
dok66
   738 / 992
сегодня в 11:22
Да , пора уже им нормального тренера приглашать
yudin_duda
yudin_duda
   592 / 992
сегодня в 11:21
Интересно, волнует ли кого-то мнение этого бездаря))
А в защиту Оле можно сказать, что его трансферы работают, плюс команду от шлака неплохо почистил.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   250 / 992
сегодня в 11:20
Убрали бы да нет свободной кандидатуры на замену. Ставить же вместо одного временщика другого нет смысла.
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 11:19
Помоему давно назрел этот вопрос, просто стыдно смотреть на МЮ.
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