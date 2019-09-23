Фил Джонс считает, что Сульшера сегодня уволят

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Защитник «Манчестер Юнайтед» высказал мнение, что наставника команды скоро уволят из команды.

Во время матча с «Вест Хэмом» (0:2) камеры уловили на скамейке Фила Джонса, нервно беседующего со спортивным директором клуба Эдом Вудвордом.

По мнению британцев, Джонс сказал, что Сульшер будет завтра уволен, на что Вудворд ответил: «Ты когда-нибудь перестанешь?».

Bad Lip Reading?



Jones: ‘Sacked in the morning’



Woodward: ‘will you ever stop’ pic.twitter.com/HVF7x8MlQI — The United Stand (@UnitedStandMUFC) 22 сентября 2019 г.