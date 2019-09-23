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Моуриньо: «Сейчас „Манчестер Юнайтед“ выглядит хуже, чем при мне»

сегодня, 08:22

Жозе Моуриньо, ранее возглавлявший «Манчестер Юнайтед», прокомментировал нынешнее турнирное положение команды. 

Я не тот человек, который должен отвечать на вопросы про проблемы МЮ. Я провёл там два сезона, за которые прочувствовал множество позитивных моментов и понял, куда нужно направлять клуб. Третий сезон не был достаточно хорош.

Меня уволили, и, пожалуй, я был уволен заслуженно, ведь я нёс ответственность как главный тренер. Но печальная реальность заключается в том, что сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит ещё хуже, чем при мне. И это грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но мне это совсем не нравится.

В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Вест Хэму».

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Тео Джонс
Тео Джонс ответил Red_team
   78 / 992
сегодня в 16:35
У МЮ спонсорских контрактов побольше так-то. Один Адидас по 75 лямов в год платит. Бабок у МЮ - как у дурака фантиков. Вот в этом деле Эдик - один из лучших в мире, жаль только в футболе - дуб дубом «МЮ» показал рекордную прибыль за квартал, несмотря на увольнение Жозе Моуринью Eurosport 14/02/2019 в 20:09 У клуба хорошо идут дела. «Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет за последние три месяца, согласно которым клуб потратил 22,39 млн евро на увольнение Жозе Моуринью и его помощников в декабре, пишет The Independent. Несмотря на эти потери, «Юнайтед» все же получил рекордный доход в последнем квартале прошлого года в размере 238,26 млн евро. Вице-президент клуба Эд Вудворд прогнозирует доход в более чем в 700 млн евро по итогам финансового года. МЮ потратить 200-300 лямов на ТО - раз плюнуть. Доход за КВАРТАЛ - 238 лямов, за год - более 700! Ты, видимо, забыл, что в АПЛ отныне просто неимоверные доходы даже у середняков и аутсайдеров, которые могут себе позволить трансферы по 50-60 лямов, не говоря уже про МЮ, пэсэжэ тут отдыхает
Ты не понимаешь о чем говоришь, посмотри на сколько добывается нефти в минуту $, и в каких странах, что бы понять, что там масштаб совсем другой, и никакие контракты в АПЛ даже по лярду их не приблизят).
Red_team
Red_team ответил Так Себе Аналитик
   320 / 992
сегодня в 13:32
ПСЖ и МС оформляют спонсорские контракты владельцев на сотни миллионов, и все, по ним нельзя судить. У них свои правила, они могут в ФИФА хоть сотни миллионов заносить, нефти на все хватит. Тем, у кого не хватает денег перекупить правила, должны по ним играть.
У МЮ спонсорских контрактов побольше так-то. Один Адидас по 75 лямов в год платит. Бабок у МЮ - как у дурака фантиков. Вот в этом деле Эдик - один из лучших в мире, жаль только в футболе - дуб дубом

«МЮ» показал рекордную прибыль за квартал, несмотря на увольнение Жозе Моуринью
Eurosport
14/02/2019 в 20:09
У клуба хорошо идут дела.
«Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет за последние три месяца, согласно которым клуб потратил 22,39 млн евро на увольнение Жозе Моуринью и его помощников в декабре, пишет The Independent.

Несмотря на эти потери, «Юнайтед» все же получил рекордный доход в последнем квартале прошлого года в размере 238,26 млн евро.

Вице-президент клуба Эд Вудворд прогнозирует доход в более чем в 700 млн евро по итогам финансового года.

МЮ потратить 200-300 лямов на ТО - раз плюнуть. Доход за КВАРТАЛ - 238 лямов, за год - более 700!
Ты, видимо, забыл, что в АПЛ отныне просто неимоверные доходы даже у середняков и аутсайдеров, которые могут себе позволить трансферы по 50-60 лямов, не говоря уже про МЮ, пэсэжэ тут отдыхает
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Red_team
   34 / 992
сегодня в 13:24
Сказки это все про ФФП. пэсэжэ по 222 ляма за Неймаров может отстегивать и не только за них... Сколько там Реал игроков накупил? Ты учитывай, что МЮ еще и сливал игроков, того же Лукаку... вместо него нужно было брать напа кровь из носа, но нет, упертый Оле надеялся на одного Рэшфорда, ну теперь за его упертость и бесхарактерность с него нужно вдвойне спрашивать. Кто-то из фанов МЮ считал, что МЮ потратил на этом ТО всего 75 лямов с учетом продаж, где тут угроза ФФП? 2-3-х крутых игроков в атаку и полузащиту до 200-250 лямов еще спокойно можно было бы взять. Но зачем, Оле и так все устраивает, а руководство так тем более
ПСЖ и МС оформляют спонсорские контракты владельцев на сотни миллионов, и все, по ним нельзя судить. У них свои правила, они могут в ФИФА хоть сотни миллионов заносить, нефти на все хватит. Тем, у кого не хватает денег перекупить правила, должны по ним играть.
steve.crowford
steve.crowford
сегодня в 13:15
5 tackles from Aaron Wan Bissaka vs West Ham FC
Red_team
Red_team ответил Так Себе Аналитик
   320 / 992
сегодня в 12:53
Они все равно не могли бы больше потратить, фейр плей все-таки в действии, и зарплату Санчесу надо платить) Или нужно было покупать дешево, или двух дорогущих игроков, как они сделали.
Сказки это все про ФФП. пэсэжэ по 222 ляма за Неймаров может отстегивать и не только за них... Сколько там Реал игроков накупил? Ты учитывай, что МЮ еще и сливал игроков, того же Лукаку... вместо него нужно было брать напа кровь из носа, но нет, упертый Оле надеялся на одного Рэшфорда, ну теперь за его упертость и бесхарактерность с него нужно вдвойне спрашивать. Кто-то из фанов МЮ считал, что МЮ потратил на этом ТО всего 75 лямов с учетом продаж, где тут угроза ФФП? 2-3-х крутых игроков в атаку и полузащиту до 200-250 лямов еще спокойно можно было бы взять. Но зачем, Оле и так все устраивает, а руководство так тем более
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Red_team
   34 / 992
сегодня в 12:42
А ничего что форвардов ВООБЩЕ нет? Да и полузащита - решето с старыми Матичами, Матами и не заигравшими Перейрами и Фредами. Укрепили защиту - это хорошо, но кто пасовать и забивать то будет? МЮ летом 2/3 состава нужно было менять, а они в носу проколупались, ну теперь пусть сам Оле выходит на поле и забивает за всю команду, он ведь летом поддакивал руководству и говорил, что все прекрасно, вместо того чтобы указать им на проблемы состава и настоять на усилении
Они все равно не могли бы больше потратить, фейр плей все-таки в действии, и зарплату Санчесу надо платить) Или нужно было покупать дешево, или двух дорогущих игроков, как они сделали.
Red_team
Red_team ответил Так Себе Аналитик
   320 / 992
сегодня в 12:32
Они купили двух очень качественных и дорогих защитников. Потратили больше всех в АПЛ в трансферное окно. Этого недостаточно? Если Сульшер при этом даже игру в обороне не может наладить, это уже его проблемы.
А ничего что форвардов ВООБЩЕ нет? Да и полузащита - решето с старыми Матичами, Матами и не заигравшими Перейрами и Фредами. Укрепили защиту - это хорошо, но кто пасовать и забивать то будет? МЮ летом 2/3 состава нужно было менять, а они в носу проколупались, ну теперь пусть сам Оле выходит на поле и забивает за всю команду, он ведь летом поддакивал руководству и говорил, что все прекрасно, вместо того чтобы указать им на проблемы состава и настоять на усилении
Mr_Tim
Mr_Tim ответил ДАША Д
   485 / 992
сегодня в 12:10
МЮ скатывается в середняки.
с 2013 года как стали так и нет изменений в лучшую сторону.
Mr_Tim
Mr_Tim
   485 / 992
сегодня в 12:10
Автобусник заговорил.. шлак игроков набирал..
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Так Себе Аналитик
   628 / 992
сегодня в 11:35
Это все равно не достаточно . У них задача стоит выиграть АПЛ , и минимум попасть в 4 . А они до сих пор играют с Эшли Янгом и Хуаном Матой . На флангах Джеймс и Перейра , бог с ним Джеймса поллюций надежды , но Перейра ? И с этими игроками они хотят навязать борьбу Сити и Ливеру ? У которых на банки игроки сильнее . Это вообще не серьёзно , что за Перейры , Джеймсы , Биассонги , это МЮ или Эвертон какой то ?
anyway
anyway
   465 / 992
сегодня в 11:02
я думаю сейчас на уровне с мойесом сульшер...
112910415
112910415
   67 / 992
сегодня в 11:01
одно "плохо" похоже на другое "плохо"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Рауль и Зидан
   34 / 992
сегодня в 10:33
Я вообще руководство МЮ не понимаю , в летнее трансферное ТО они чем занимались ?
Они купили двух очень качественных и дорогих защитников. Потратили больше всех в АПЛ в трансферное окно. Этого недостаточно? Если Сульшер при этом даже игру в обороне не может наладить, это уже его проблемы.
Antonchik
Antonchik
   423 / 992
сегодня в 09:34
Пока это так.
mihaluch
mihaluch
   117 / 992
сегодня в 08:53
МЮ не та команда которая падает и не поднимается,придёт время и команда снова заблистает среди лидеров.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   628 / 992
сегодня в 08:27
Я вообще руководство МЮ не понимаю , в летнее трансферное ТО они чем занимались ?
ДАША Д
ДАША Д
   200 / 992
сегодня в 08:24
МЮ скатывается в середняки.
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