Моуриньо: «Сейчас „Манчестер Юнайтед“ выглядит хуже, чем при мне»

, ранее возглавлявший «Манчестер Юнайтед», прокомментировал нынешнее турнирное положение команды.

Я не тот человек, который должен отвечать на вопросы про проблемы МЮ . Я провёл там два сезона, за которые прочувствовал множество позитивных моментов и понял, куда нужно направлять клуб. Третий сезон не был достаточно хорош.

Меня уволили, и, пожалуй, я был уволен заслуженно, ведь я нёс ответственность как главный тренер. Но печальная реальность заключается в том, что сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит ещё хуже, чем при мне. И это грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но мне это совсем не нравится.