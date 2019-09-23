Моуриньо: «Сейчас „Манчестер Юнайтед“ выглядит хуже, чем при мне»

Жозе Моуриньо, ранее возглавлявший «Манчестер Юнайтед», прокомментировал нынешнее турнирное положение команды.
Я не тот человек, который должен отвечать на вопросы про проблемы МЮ. Я провёл там два сезона, за которые прочувствовал множество позитивных моментов и понял, куда нужно направлять клуб. Третий сезон не был достаточно хорош.
Меня уволили, и, пожалуй, я был уволен заслуженно, ведь я нёс ответственность как главный тренер. Но печальная реальность заключается в том, что сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит ещё хуже, чем при мне. И это грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но мне это совсем не нравится.
В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Вест Хэму».
«МЮ» показал рекордную прибыль за квартал, несмотря на увольнение Жозе Моуринью
Eurosport
14/02/2019 в 20:09
У клуба хорошо идут дела.
«Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет за последние три месяца, согласно которым клуб потратил 22,39 млн евро на увольнение Жозе Моуринью и его помощников в декабре, пишет The Independent.
Несмотря на эти потери, «Юнайтед» все же получил рекордный доход в последнем квартале прошлого года в размере 238,26 млн евро.
Вице-президент клуба Эд Вудворд прогнозирует доход в более чем в 700 млн евро по итогам финансового года.
МЮ потратить 200-300 лямов на ТО - раз плюнуть. Доход за КВАРТАЛ - 238 лямов, за год - более 700!
Ты, видимо, забыл, что в АПЛ отныне просто неимоверные доходы даже у середняков и аутсайдеров, которые могут себе позволить трансферы по 50-60 лямов, не говоря уже про МЮ, пэсэжэ тут отдыхает
«МЮ» показал рекордную прибыль за квартал, несмотря на увольнение Жозе Моуринью
Eurosport
14/02/2019 в 20:09
У клуба хорошо идут дела.
«Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет за последние три месяца, согласно которым клуб потратил 22,39 млн евро на увольнение Жозе Моуринью и его помощников в декабре, пишет The Independent.
Несмотря на эти потери, «Юнайтед» все же получил рекордный доход в последнем квартале прошлого года в размере 238,26 млн евро.
Вице-президент клуба Эд Вудворд прогнозирует доход в более чем в 700 млн евро по итогам финансового года.
МЮ потратить 200-300 лямов на ТО - раз плюнуть. Доход за КВАРТАЛ - 238 лямов, за год - более 700!
Ты, видимо, забыл, что в АПЛ отныне просто неимоверные доходы даже у середняков и аутсайдеров, которые могут себе позволить трансферы по 50-60 лямов, не говоря уже про МЮ, пэсэжэ тут отдыхает