Берлускони: «Приглашение Джампаоло - ошибка со стороны Галлиани»

сегодня, 08:39

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони высказал своё мнение о старте сезона «россонери».

Он отметил, что игра команды его расстраивает, а также негативно отозвался о главном тренере «Милана» .

По мнению Берлускони, приглашение Джампаоло - исключительно ошибка Адриано Галлиани.

Я не рекомендовал (Джампаоло). Это исключительно его ошибка (Галлиани). «Милан» сам выбрал его в качестве главного тренера.

Сказано это было в шутку, ведь Галлиани покинул «Милан» больше года назад, и в данный момент они трудятся вместе с Берлускони в «Монце».

Ранее Берлускони отметил, что его команда обыграет «Милан».