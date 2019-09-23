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Берлускони: «Приглашение Джампаоло - ошибка со стороны Галлиани»

сегодня, 08:39

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони высказал своё мнение о старте сезона «россонери».

Он отметил, что игра команды его расстраивает, а также негативно отозвался о главном тренере «Милана» Марко Джампаоло.

По мнению Берлускони, приглашение Джампаоло - исключительно ошибка Адриано Галлиани.

Я не рекомендовал (Джампаоло). Это исключительно его ошибка (Галлиани). «Милан» сам выбрал его в качестве главного тренера.

Сказано это было в шутку, ведь Галлиани покинул «Милан» больше года назад, и в данный момент они трудятся вместе с Берлускони в «Монце».

Ранее Берлускони отметил, что его команда обыграет «Милан»

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Все комментарии
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 992
сегодня в 10:03
Берл бросил свое кабинетное детище, теперь Милану кирдык, пошли по рукам)
Clavан
Clavан
   703 / 992
сегодня в 09:28
Берлускони, как и симонян, мозги уже не работают, а лезет куда не просят.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   250 / 992
сегодня в 08:54
Скорее всего особого выбора и не было.
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