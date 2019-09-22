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Хендерсон: «Мы показали хороший футбол в игре с „Челси“»

вчера, 21:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Челси».

Это был тяжелый матч. «Челси» показывает отличный футбол и то, что мы сделали сегодня, это прекрасный результат. Такой настрой как сегодня должен быть в каждой игре.

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Все комментарии
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   270 / 985
вчера в 23:53
Ливерпуль сегодня мог сыграть лучше и победить со счетом 4-1!
Первый тайм был хороший и начало второго тоже был хороший но потом расслабились а Челси начал играть лучше и контролировал игру.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   357 / 985
вчера в 21:56
а вот с Наполи,меня расстроили. неужели не могли победить этого режиссёра,даже Славия дала отпор Интеру. ПОЗОР!!!
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