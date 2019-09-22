Хендерсон: «Мы показали хороший футбол в игре с „Челси“»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Челси».
Это был тяжелый матч. «Челси» показывает отличный футбол и то, что мы сделали сегодня, это прекрасный результат. Такой настрой как сегодня должен быть в каждой игре.
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Челси».
Это был тяжелый матч. «Челси» показывает отличный футбол и то, что мы сделали сегодня, это прекрасный результат. Такой настрой как сегодня должен быть в каждой игре.
Первый тайм был хороший и начало второго тоже был хороший но потом расслабились а Челси начал играть лучше и контролировал игру.
Первый тайм был хороший и начало второго тоже был хороший но потом расслабились а Челси начал играть лучше и контролировал игру.