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Лэмпард о поражении: «Всё решили детали»

сегодня, 08:45
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат встречи с «Ливерпулем» (1:2) в 6-м туре Английской Премьер-Лиги.

Все решили детали. Гол Фирмино стоил нам очков, поскольку мы не должны позволять беспрепятственно наносить удары головой из вратарской площади.

Я понимал, что мы находимся в игре и ничего еще не упустили. В первой половине у нас были моменты, включая отмененный решением VAR гол и выход один на один Тэмми, который стал самым опасным эпизодом тайма. Кроме того, «Ливерпуль» великолепно разыграл стандарт.

Все зависело от того, какой характер мы продемонстрируем после перерыва, поскольку счет 0:2 поставил нас в крайне непростое положение. В таких ситуациях есть риск опустить голову и признать, что соперник намного сильнее и с ним ничего нельзя поделать, но мы показали обратное. Я горжусь своей командой, но при этом мы все же не должны забывать о необходимости набирать очки.

Поражения бывают у всех, но случаться они могут по-разному. Мы уступили в игре за Суперкубок , но имели шансы на победу и показали отличный футбол. Я не приемлю лишь такую игру, как во втором тайме недавнего домашнего матча против «Шеффилд Юнайтед».

Сегодня не тот случай. Тем не менее нам необходимо научиться воплощать хорошую игру в набранные очки. Подобные потери на протяжении сезона могут быть чреваты проблемами. Нам нужно прибавить в этом аспекте.

Нам необходимо сосредоточиться на этом компоненте на тренировках. Голы со стандартных положений — это отдельная категория. Во всех моментах, связанных с пропущенными голами, я всегда смотрю на игру команды в целом. Некоторые из них сопряжены с командными ошибками, но голы со стандартов вызваны тем, что во время игры мы упускаем что-то из того, над чем работали на тренировках.

Безусловно, смоделировать все игровые ситуации на занятиях невозможно, но мы должны работать над этим каждый день, и мы работаем. Сухие матчи придут, и это очень важный момент, поскольку просто невозможно каждый раз забивать больше соперника.

Ранее Лэмпард заявил, что собирается выиграть первый матч дома.

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Все комментарии
nedved10
nedved10
   700 / 992
сегодня в 11:21
Конечно все решают детали в футболе удали скомина костолома лузерного и Наполи играл бы в 1/8
anfield1984
anfield1984
   374 / 992
сегодня в 10:18
Френки, тебе ли не знать. В футболе все решают детали.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 992
сегодня в 09:40
    Balanenok
    Balanenok
       295 / 992
    сегодня в 09:21
    Просто Ливерпуль сильнее.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       16 / 992
    сегодня в 09:07
    Френк, удачи тебе, всегда тебя уважал.
    Но этому Челси нужен тренер как никогда а не стажер
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