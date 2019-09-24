Клопп: «Я очень горд быть тренером такой невероятной команды»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал свою победу в голосовании за звание лучшего тренера года по версии ФИФА .

Что я могу сказать. Очевидно, что я должен сказать спасибо большому количеству людей. Начну со своей семьи, которая сидит дома и смотрит на это по телевизору. Никто не ожидал увидеть меня здесь 20 лет назад, 10 лет назад, возможно, 4 года назад.



Маурисио [Почеттино], если бы я не выиграл тот матч (Прим. – финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма»), то здесь мог бы стоять ты. Какую невероятную работу ты проделал. Какую невероятную работу проделал Пеп [Гвардиола]. Я также должен поблагодарить мой выдающийся клуб «Ливерпуль». Спасибо владельцам, которые дали мне такую потрясающую команду. Я очень горд быть тренером такой невероятной группы игроков.