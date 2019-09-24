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Клопп: «Я очень горд быть тренером такой невероятной команды»

сегодня, 05:29

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свою победу в голосовании за звание лучшего тренера года по версии ФИФА.

Что я могу сказать. Очевидно, что я должен сказать спасибо большому количеству людей. Начну со своей семьи, которая сидит дома и смотрит на это по телевизору. Никто не ожидал увидеть меня здесь 20 лет назад, 10 лет назад, возможно, 4 года назад.

Маурисио [Почеттино], если бы я не выиграл тот матч (Прим. – финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма»), то здесь мог бы стоять ты. Какую невероятную работу ты проделал. Какую невероятную работу проделал Пеп [Гвардиола]. Я также должен поблагодарить мой выдающийся клуб «Ливерпуль». Спасибо владельцам, которые дали мне такую потрясающую команду. Я очень горд быть тренером такой невероятной группы игроков.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   459 / 989
сегодня в 10:47
эту отличную, боевую команду на игру которой приятно смотреть сделал ты Юрген! спасибо тебе от всех болельщиков за возрождение легендарного Ливерпуля!!!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   284 / 989
сегодня в 09:30
Не часто встретишь команду и тренера настолько подходящих друг другу
КЭТиК
КЭТиК
   169 / 989
сегодня в 08:04
Его заслуга в создании такой команды.
Incredulous
Incredulous
   127 / 989
сегодня в 07:08
Заслужил, без вопросов.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   3 / 989
сегодня в 07:06
Еще бы, с Оливером и Скоминой могут посоперничать лишь Чакир с Кашшаи и Эвребе с Айтекином, ахаха)
STVA 1
STVA 1
   82 / 989
сегодня в 06:04
Поздравления!
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