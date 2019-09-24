Фернандиньо: «Посмотрим, как я сыграю против более атакующих команд»

Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о своей адаптации к игре на позиции центрального защитника.

Оба наших центральных защитника травмированы, и тренерский штаб решил, что я могу сыграть в этой роли. Я здесь, чтобы помогать команде. Так что всё в порядке. Что будет дальше – увидим.

Я всё ещё адаптируюсь к новой роли. Я начал тренировать это с начала нового сезона, но это всё ещё что-то новое для меня, но я пытаюсь извлечь уроки из этого опыта.

Наш стиль игры слегка облегчает мою задачу, ведь большую часть времени мячом владеем мы. Но давайте посмотрим на то, как я сыграю против команд, которые будут чаще навешивать и врываться за спину.