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Фернандиньо: «Посмотрим, как я сыграю против более атакующих команд»

сегодня, 04:59

Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о своей адаптации к игре на позиции центрального защитника.

Оба наших центральных защитника травмированы, и тренерский штаб решил, что я могу сыграть в этой роли. Я здесь, чтобы помогать команде. Так что всё в порядке. Что будет дальше – увидим.

Я всё ещё адаптируюсь к новой роли. Я начал тренировать это с начала нового сезона, но это всё ещё что-то новое для меня, но я пытаюсь извлечь уроки из этого опыта.

Наш стиль игры слегка облегчает мою задачу, ведь большую часть времени мячом владеем мы. Но давайте посмотрим на то, как я сыграю против команд, которые будут чаще навешивать и врываться за спину.

В минувшем туре АПЛ «Манчестер Сити» с неприличным счётом разгромил «Уотфорд» (8:0).

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сегодня в 08:02
В матчах со слабыми соперниками можно экспериментировать.
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