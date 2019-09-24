Рамос: «Если бы я думал об индивидуальных наградах, стал бы теннисистом»

Защитник «Реала» и сборной Испании прокомментировал своё попадание в символическую сборную года по версии ФИФА .

Я бы предпочёл, чтобы мне не нужно было быть здесь, а «Реал» выигрывал титулы. Если бы я думал об индивидуальных наградах, то посвятил бы себя теннису. А когда побеждает команда, ты всегда выигрываешь вместе с ней. Прошлый сезон не был удачным, но тот факт, что игроки «Реала» попали в символическую сборную, это хороший знак.