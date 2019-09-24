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Рамос: «Если бы я думал об индивидуальных наградах, стал бы теннисистом»

сегодня, 03:38

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал своё попадание в символическую сборную года по версии ФИФА.

Я бы предпочёл, чтобы мне не нужно было быть здесь, а «Реал» выигрывал титулы. Если бы я думал об индивидуальных наградах, то посвятил бы себя теннису. А когда побеждает команда, ты всегда выигрываешь вместе с ней. Прошлый сезон не был удачным, но тот факт, что игроки «Реала» попали в символическую сборную, это хороший знак.

Помимо Рамоса, в символическую сборную также были включены его одноклубники Лука МодричМарсело и новичок команды Эден Азар.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   132 / 989
сегодня в 10:27
хорошо балеринам ответил Серега!!!
alex074
alex074
   120 / 989
сегодня в 08:56
Ты и так та ещё актриса Королевского театра Мадрида. Это твоя самая главная награда.
barcamilan
barcamilan
   725 / 989
сегодня в 08:06
сыграл бы с надалем, а так-нервный и подлый футболлер
ДСА
ДСА
   197 / 989
сегодня в 05:58
Защитнику очень трудно получить награду.
1 команда
1 команда
   283 / 989
сегодня в 05:39
А так просто подленький костолом.
cska plus
cska plus
   11 / 989
сегодня в 04:42
Молодец Серхио!
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