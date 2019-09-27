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Геркус: «Ни один из трансферов „Локомотива“ не был инициирован Сёминым»

сегодня, 03:16

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферной политике московского клуба.

— У вас были разногласия с г-ном Сёминым по поводу модели селекции. Как считаете, модель клуба в этом плане поменялась?

— Конечно, нет. Она стала ещё дальше от того идеала, который видит себе Юрий Павлович. Если раньше он настаивал на том, чтобы все трансферы инициировались главным тренером и трансферный процесс им и возглавлялся, то ничего подобного так и не произошло. Главный тренер не является, судя по всему, инициатором, как не является и главной движущей силой.

— Если г-н Кикнадзе (Прим. - гендиректор «Локомотива») устроил такую модель, то я бы ему поаплодировал.

— Так ничего не поменялось. Был трансферный комитет, тренер был наделён правом вето — это и сохранилось. Если раньше его инициативы иногда проходили, то сейчас...

— Не проходят?

— Не знаю. Честно говоря, из тех трансферов, которые сделал клуб, ни один не был инициирован Юрием Павловичем.

— Это же модель г-на Цорна (Прим. - гендиректор «Спартака»), который говорил о том, что он делает трансферы для клуба, но не для тренера.

— Нет, у г-на Цорна в частностях несколько иначе всё устроено, но я не хочу вдаваться в подробности. В целом — да, он близок к той модели, которая есть у «Локо».

Напомним, после приобретения «Локомотивом» бразильского защитника Серкейры Мурило наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин заявил, что ни разу не видел этого футболиста в игре.

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