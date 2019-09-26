Иванович высказался о важности Абрамовича для «Челси»

вчера, 23:12

Бывший защитник «Челси» , ныне выступающий за питерский «Зенит», рассказал о роли Романа Абрамовича для лондонского клуба:

„Челси“ нуждается в Романе Абрамовиче. Это самое важное для всех болельщиков. Мы хотим увидеть его на „Стэмфорд Бридж“, тогда «Челси» снова окажется в числе лучших команд Европы.

Также «Бано» признался, что Абрамович повлиял на его карьеру:

Он был одним из самых важных людей в моей карьере. Я ценю всё, что он сделал для меня. Всякий раз, когда я переживал трудный момент в «Челси», он всегда верил в меня. Я ему многим обязан.

Ранее высказался о революции в футболе благодаря Абрамовичу.