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Иванович высказался о важности Абрамовича для «Челси»

вчера, 23:12

Бывший защитник «Челси» Бранислав Иванович, ныне выступающий за питерский «Зенит», рассказал о роли Романа Абрамовича для лондонского клуба:

„Челси“ нуждается в Романе Абрамовиче. Это самое важное для всех болельщиков. Мы хотим увидеть его на „Стэмфорд Бридж“, тогда «Челси» снова окажется в числе лучших команд Европы.

Также «Бано» признался, что Абрамович повлиял на его карьеру:

Он был одним из самых важных людей в моей карьере. Я ценю всё, что он сделал для меня. Всякий раз, когда я переживал трудный момент в «Челси», он всегда верил в меня. Я ему многим обязан.

 Ранее Леонид Слуцкий высказался о революции в футболе благодаря Абрамовичу.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   198 / 929
вчера в 23:30
Спасибо
marvel777
marvel777
   795 / 929
вчера в 23:27
уверен каждый житель Чукотки скажет тоже самое,слово в слово !
Мысыктар
Мысыктар
   409 / 929
вчера в 23:16
Бранислав умничка, отличный человек и футболист.хотел бы видеть в ЦСКА, но........
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