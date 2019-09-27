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Кучаев: «VAR мне не нравится. Я против VAR»

сегодня, 02:13

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Константин Кучаев высказал своё мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

Мне она не нравится, я против VAR. На примере «Манчестер Сити» в прошлом сезоне Лиги чемпионов я убедился, что зрелищность футбола падает, когда свистят офсайд, потому что ты на 3 сантиметра дальше чем защитник.

В нашем матче с «Локомотивом» пауза была пять минут, когда смотрели эпизод с пенальти. За это время мышцы пришли обратно в такое состояние, будто ты и не играл. Все думали, назначь хоть что-то, и продолжим. Мне VAR вообще не нравится.

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Гвинея
Гвинея
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сегодня в 02:24
По правилам играть мне НЕ нравится, предпочитаю чтобы забивали решающие голы не по правилам, так больше зрелищности - Кучаев.
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