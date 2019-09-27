Кучаев: «VAR мне не нравится. Я против VAR»

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России высказал своё мнение о системе видеопомощи арбитрам ( VAR ).

Мне она не нравится, я против VAR . На примере «Манчестер Сити» в прошлом сезоне Лиги чемпионов я убедился, что зрелищность футбола падает, когда свистят офсайд, потому что ты на 3 сантиметра дальше чем защитник.