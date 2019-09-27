Кучаев: «VAR мне не нравится. Я против VAR»

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Константин Кучаев высказал своё мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Мне она не нравится, я против VAR. На примере «Манчестер Сити» в прошлом сезоне Лиги чемпионов я убедился, что зрелищность футбола падает, когда свистят офсайд, потому что ты на 3 сантиметра дальше чем защитник.
В нашем матче с «Локомотивом» пауза была пять минут, когда смотрели эпизод с пенальти. За это время мышцы пришли обратно в такое состояние, будто ты и не играл. Все думали, назначь хоть что-то, и продолжим. Мне VAR вообще не нравится.