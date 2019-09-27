Кучаев: «После разрыва крестов у меня реально ехала крыша»

Полузащитник ЦСКА рассказал, как ощущал себя в психологическом плане после тяжёлой травмы, полученной в мае прошлого года. У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

У меня был шок, я просто чувствовал, что что-то не то. Врачи не хотели меня расстраивать, хотя всё знали. Я сидел в раздевалке и плакал. Сейчас уже нет опасений, но иногда чувствую, что нога не до конца пришла в себя.

Я долго восстанавливался, и колено постоянно отекало или воспалялось, хотя я работал по полной, даже больше, чем на тренировках. Лежал дома, ехал на тренировку и снова домой. Купил специальный тренажёр, хоть он и дорогой. И всё равно ничего не помогало. Некоторое время думал, что придётся закончить с футболом, даже не то, что думал, а смирился.

Кто помог в тяжёлый момент? Я, наверное, многих достал своим поведением. У меня реально ехала крыша. Я никуда не ходил, была паранойя, что я куда-то пойду и лишний раз нагружу колено. Даже до магазина не выходил. Помогали многие, девушка всегда была рядом. Родители приезжали и мучились со мной. Папа приехал, готовил мне, мыл ногу, потому что она была в гипсе и я не мог дотянуться. От этого у меня были слёзы.