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Кучаев: «После разрыва крестов у меня реально ехала крыша»

сегодня, 01:40

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как ощущал себя в психологическом плане после тяжёлой травмы, полученной в мае прошлого года. У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

У меня был шок, я просто чувствовал, что что-то не то. Врачи не хотели меня расстраивать, хотя всё знали. Я сидел в раздевалке и плакал. Сейчас уже нет опасений, но иногда чувствую, что нога не до конца пришла в себя. 

Я долго восстанавливался, и колено постоянно отекало или воспалялось, хотя я работал по полной, даже больше, чем на тренировках. Лежал дома, ехал на тренировку и снова домой. Купил специальный тренажёр, хоть он и дорогой. И всё равно ничего не помогало. Некоторое время думал, что придётся закончить с футболом, даже не то, что думал, а смирился.

Кто помог в тяжёлый момент? Я, наверное, многих достал своим поведением. У меня реально ехала крыша. Я никуда не ходил, была паранойя, что я куда-то пойду и лишний раз нагружу колено. Даже до магазина не выходил. Помогали многие, девушка всегда была рядом. Родители приезжали и мучились со мной. Папа приехал, готовил мне, мыл ногу, потому что она была в гипсе и я не мог дотянуться. От этого у меня были слёзы.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   55 / 921
сегодня в 02:04
Он уже с папой наверное миллионы расписывал куда они их денут, а тут такой облом !
nikoladolgov
nikoladolgov
   55 / 921
сегодня в 02:02
Плачущий мальчик ?
И что ? Пожалеть ?
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