Ибрагимович запустил новый футбольный челлендж

сегодня, 10:17

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» в своём Twitter опубликовал видео нового футбольного челленджа.

Необходимо подбросить мяч и принять его на грудь, наклонившись назад, при этом двигать руками как главный герой фильма «Матрица» Нео, уворачиваясь от пуль. Название челленджа - #matrixchallenge.

В своём первом видео Златан передал эстафету теннисисту Новаку Джоковичу, бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову, а также своему агенту - Мино Райоле.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович не покинет «Лос-Анджелес Гэлакси», несмотря на все слухи вокруг шведского нападающего.