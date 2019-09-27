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Ибрагимович запустил новый футбольный челлендж

сегодня, 10:17

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём Twitter опубликовал видео нового футбольного челленджа.

Необходимо подбросить мяч и принять его на грудь, наклонившись назад, при этом двигать руками как главный герой фильма «Матрица» Нео, уворачиваясь от пуль. Название челленджа - #matrixchallenge.

В своём первом видео Златан передал эстафету теннисисту Новаку Джоковичу, бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову, а также своему агенту - Мино Райоле.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович не покинет «Лос-Анджелес Гэлакси», несмотря на все слухи вокруг шведского нападающего.

 

 

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Все комментарии
112910415
112910415
   63 / 905
сегодня в 10:30
энергетически избыточный спортсмен готов проявлять себя везде, где только возможно !
Ruslik1982
Ruslik1982
   283 / 905
сегодня в 10:30
хоть бы ссылку дали посмотреть
arsena1
arsena1
   600 / 905
сегодня в 10:27
Только бы Саша Грэй новый челлендж не запустила
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