Паредес может вернуться в «Зенит»

сегодня, 08:22

Полузащитник ПСЖ может покинуть парижский клуб во время зимнего трансферного окна из-за недовольства тренерского штаба парижан нынешним уровнем игры экс-хавбека «Зенита».



Французские СМИ запускают слухи о том, что Леандро может вернуться в «Зенит». Однако сам футболист заявил, что никуда уходить не намерен.



В текущем сезоне 25-летний игрок сыграл за ПСЖ 5 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.



Паредес перешел из «Зенита» в ПСЖ зимой 2019 года, подписав 4-летний контракт. В «Зените» полузащитник провел 61 матч, забил 10 мячей и сделал 15 голевых передач.



Напомним, что ранее в в матче 6-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Лион».