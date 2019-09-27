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Паредес может вернуться в «Зенит»

сегодня, 08:22

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может покинуть парижский клуб во время зимнего трансферного окна из-за недовольства тренерского штаба парижан нынешним уровнем игры экс-хавбека «Зенита».

Французские СМИ запускают слухи о том, что Леандро может вернуться в «Зенит». Однако сам футболист заявил, что никуда уходить не намерен.

В текущем сезоне 25-летний игрок сыграл за ПСЖ 5 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.

Паредес перешел из «Зенита» в ПСЖ зимой 2019 года, подписав 4-летний контракт. В «Зените» полузащитник провел 61 матч, забил 10 мячей и сделал 15 голевых передач.

Напомним, что ранее в в матче 6-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Лион».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   14 / 913
сегодня в 09:46
Как бы то ни было, а "Зенит" очень удачно втюхал аргентинца парижанам за приличную сумму , которой с лихвой хватило на покупку Азмуна, Барриоса и Ракицкого, а они больше пользы принесли, да и принесут. А Паредес пусть в "ПСЖ" сидит. ИМХО.
КЭТиК
КЭТиК
   115 / 913
сегодня в 09:45
Разве что за полцены
Гавроша
Гавроша
   12 / 913
сегодня в 09:34
Не нужен он.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   100 / 913
сегодня в 09:32
Завтра приедет на коне((((((((
Ploomber
Ploomber ответил Весёлый могильщик
   288 / 913
сегодня в 09:26
А этот? А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 08:58 Паредас это ЛЕГЕНДА проекта!!! С детства за бомжей
Занесли под спойлер.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   100 / 913
сегодня в 09:25
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик ответил Ploomber
    сегодня в 09:21
    Помечен "не топ".
    А этот?

    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    Сегодня 08:58
    Паредас это ЛЕГЕНДА проекта!!!
    С детства за бомжей
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       18 / 913
    сегодня в 09:21
    Уже есть....
    Йордан Эрнандо Осорио Паредес ......
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    сегодня в 09:20
    Утка. Зенит его хорошо продал.
    LOpp
    LOpp
       21 / 913
    сегодня в 09:17
    Тогда и Молло надо возвращать.
    Ploomber
    Ploomber ответил Леон Бугаев
       288 / 913
    сегодня в 09:12
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 08:15 Сутормин: «"Зенит" поедет к "Локомотиву" с мыслями забрать у них 3 очка» Забалотный номе ТУ! Звязда))ахха Стыдно за проект
    Помечен "не топ".
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил mihaluch
       100 / 913
    сегодня в 09:10
    Передес в "Зените" своё отыграл, теперь пора в Китай.
    не он еще не полностью зенит ограбил
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил Леон Бугаев
       100 / 913
    сегодня в 09:10
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 08:15 Сутормин: «"Зенит" поедет к "Локомотиву" с мыслями забрать у них 3 очка» Забалотный номе ТУ! Звязда))ахха Стыдно за проект
      mihaluch
      mihaluch
         82 / 913
      сегодня в 09:08
      Передес в "Зените" своё отыграл, теперь пора в Китай.
      Леон Бугаев
      Леон Бугаев
         60 / 913
      сегодня в 09:05
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      Сегодня 08:15 Сутормин: «"Зенит" поедет к "Локомотиву" с мыслями забрать у них 3 очка»
      Забалотный номе ТУ! Звязда))ахха
      Стыдно за проект
      112910415
      112910415
         62 / 913
      сегодня в 09:03
      заждались родимого !
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         100 / 913
      сегодня в 09:01
      паредас с зулусом не плохо бы смотрелись))))
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         100 / 913
      сегодня в 08:58
      Паредас это ЛЕГЕНДА проекта!!!
      С детства за бомжей
      Ploomber
      Ploomber ответил Леон Бугаев
         288 / 913
      сегодня в 08:58
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 08:41 ОПА ОПА ОПАПА Я ВЕРИЛ В ЭТО И ВЕРЮ,ЧТО ПАРЕДАС ПРИДЕТ В ПРОЕКТ!!! ХАХАХА ХАХАХАХ ХАХАХА ХАХАХАХ ВЕРИМ ВЕРИМ ВЕРИМ ВСУНУЛИ ВТОРОСОРТНОГО АРГА!!!! ‐------- Сколько можно от него читать ежедневно слово Проект? Каждый день закрывают комменты и без толку --- А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 08:58 Паредас это ЛЕГЕНДА проекта!!! С детства за бомжей ----
      Ставьте таких в игнор, отправляйте жалобы, тогда этих комментов не будет Вам видно.
      Adepta
      Adepta ответил Леон Бугаев
         39 / 913
      сегодня в 08:56
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 08:41 ОПА ОПА ОПАПА Я ВЕРИЛ В ЭТО И ВЕРЮ,ЧТО ПАРЕДАС ПРИДЕТ В ПРОЕКТ!!! ХАХАХА ХАХАХАХ ХАХАХА ХАХАХАХ ВЕРИМ ВЕРИМ ВЕРИМ ВСУНУЛИ ВТОРОСОРТНОГО АРГА!!!! ‐------- Сколько можно от него читать ежедневно слово Проект? Каждый день закрывают комменты и без толку --- А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 08:58 Паредас это ЛЕГЕНДА проекта!!! С детства за бомжей ----
        А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
        А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил Леон Бугаев
           100 / 913
        сегодня в 08:55
        А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 08:41 ОПА ОПА ОПАПА Я ВЕРИЛ В ЭТО И ВЕРЮ,ЧТО ПАРЕДАС ПРИДЕТ В ПРОЕКТ!!! ХАХАХА ХАХАХАХ ХАХАХА ХАХАХАХ ВЕРИМ ВЕРИМ ВЕРИМ ВСУНУЛИ ВТОРОСОРТНОГО АРГА!!!! ‐------- Сколько можно от него читать ежедневно слово Проект? Каждый день закрывают комменты и без толку --- А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 08:58 Паредас это ЛЕГЕНДА проекта!!! С детства за бомжей ----
          FROLL 001
          FROLL 001
             3 / 913
          сегодня в 08:54
          С Паредесем знатно свиньям пятёрочки вваливали. Соскучился видать по разгромам. Во Франции видать нет таких аутсайдеров как Спартак. Гыгыгы
          25процентный клоун
          25процентный клоун
             8 / 913
          сегодня в 08:53
          Куинси, Зе Луиш, Адриано, Глушаков просто смеются над Лео
          Леон Бугаев
          Леон Бугаев
             60 / 913
          сегодня в 08:52
          А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
          Сегодня 08:41
          ОПА ОПА ОПАПА
          Я ВЕРИЛ В ЭТО И ВЕРЮ,ЧТО ПАРЕДАС ПРИДЕТ В ПРОЕКТ!!!
          ХАХАХА ХАХАХАХ ХАХАХА ХАХАХАХ
          ВЕРИМ ВЕРИМ ВЕРИМ
          ВСУНУЛИ ВТОРОСОРТНОГО АРГА!!!!
          ‐-------

          Сколько можно от него читать ежедневно слово Проект? Каждый день закрывают комменты и без толку
          ---
          А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ

          Сегодня 08:58

          Паредас это ЛЕГЕНДА проекта!!!
          С детства за бомжей

          ----
          Леон Бугаев
          Леон Бугаев
             60 / 913
          сегодня в 08:49
          Утка. На его месте Барриос прекрасно справляется.
          Михаил Славнов
          Михаил Славнов
             28 / 913
          сегодня в 08:49
          Свиньи придумали, что сгладить отсутствие игры у чемпиона мира и крали.
          А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
          А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
             100 / 913
          сегодня в 08:45
          Еще вернуть молло,забалотного,гойло,выздоровит зулус пятидесяти миллионный и вся бригада в строю!!!!! ХХАХАХАХАХАХХА
          FROLL 001
          FROLL 001
             3 / 913
          сегодня в 08:44
          За 40 продали, за 10 с удовольствием возьмём. Гыгыгы
          А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
          А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
             100 / 913
          сегодня в 08:41
            wingback
            wingback
               116 / 913
            сегодня в 08:40
            Свиней погонять сгодится...
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