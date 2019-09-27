Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может покинуть парижский клуб во время зимнего трансферного окна из-за недовольства тренерского штаба парижан нынешним уровнем игры экс-хавбека «Зенита».
Французские СМИ запускают слухи о том, что Леандро может вернуться в «Зенит». Однако сам футболист заявил, что никуда уходить не намерен.
В текущем сезоне 25-летний игрок сыграл за ПСЖ 5 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.
Паредес перешел из «Зенита» в ПСЖ зимой 2019 года, подписав 4-летний контракт. В «Зените» полузащитник провел 61 матч, забил 10 мячей и сделал 15 голевых передач.
Напомним, что ранее в в матче 6-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Лион».
ХА ХА ХА ХА
ХА ХА ХА ХА
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
Сегодня 08:58
Паредас это ЛЕГЕНДА проекта!!!
С детства за бомжей
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
Сегодня 08:58
Паредас это ЛЕГЕНДА проекта!!!
С детства за бомжей
Йордан Эрнандо Осорио Паредес ......
Йордан Эрнандо Осорио Паредес ......
Хрю!!!
паредас это частичка зенита!!
Хрю!!!
паредас это частичка зенита!!
Сегодня 08:15 Сутормин: «"Зенит" поедет к "Локомотиву" с мыслями забрать у них 3 очка»
Забалотный номе ТУ! Звязда))ахха
Стыдно за проект
Сегодня 08:15 Сутормин: «"Зенит" поедет к "Локомотиву" с мыслями забрать у них 3 очка»
Забалотный номе ТУ! Звязда))ахха
Стыдно за проект
С детства за бомжей
С детства за бомжей
Сегодня 08:41
ОПА ОПА ОПАПА
Я ВЕРИЛ В ЭТО И ВЕРЮ,ЧТО ПАРЕДАС ПРИДЕТ В ПРОЕКТ!!!
ХАХАХА ХАХАХАХ ХАХАХА ХАХАХАХ
ВЕРИМ ВЕРИМ ВЕРИМ
ВСУНУЛИ ВТОРОСОРТНОГО АРГА!!!!
‐-------
Сколько можно от него читать ежедневно слово Проект? Каждый день закрывают комменты и без толку
---
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
Сегодня 08:58
Паредас это ЛЕГЕНДА проекта!!!
С детства за бомжей
----
Сегодня 08:41
ОПА ОПА ОПАПА
Я ВЕРИЛ В ЭТО И ВЕРЮ,ЧТО ПАРЕДАС ПРИДЕТ В ПРОЕКТ!!!
ХАХАХА ХАХАХАХ ХАХАХА ХАХАХАХ
ВЕРИМ ВЕРИМ ВЕРИМ
ВСУНУЛИ ВТОРОСОРТНОГО АРГА!!!!
‐-------
Сколько можно от него читать ежедневно слово Проект? Каждый день закрывают комменты и без толку
---
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
Сегодня 08:58
Паредас это ЛЕГЕНДА проекта!!!
С детства за бомжей
----
Я ВЕРИЛ В ЭТО И ВЕРЮ,ЧТО ПАРЕДАС ПРИДЕТ В ПРОЕКТ!!!
ХАХАХА ХАХАХАХ ХАХАХА ХАХАХАХ
ВЕРИМ ВЕРИМ ВЕРИМ
ВСУНУЛИ ВТОРОСОРТНОГО АРГА!!!!
Я ВЕРИЛ В ЭТО И ВЕРЮ,ЧТО ПАРЕДАС ПРИДЕТ В ПРОЕКТ!!!
ХАХАХА ХАХАХАХ ХАХАХА ХАХАХАХ
ВЕРИМ ВЕРИМ ВЕРИМ
ВСУНУЛИ ВТОРОСОРТНОГО АРГА!!!!