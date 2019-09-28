Гаджибеков считает, что «Нижний Новгород» может попасть в РПЛ

Защитник «Нижнего Новгорода» заявил, что команда из ФНЛ может бороться за попадание в РПЛ .

Настроение отличное, все ребята на позитиве. Хотим забраться в верхнюю часть таблицы. За «стыки» точно надо побороться. Чемпионат длинный, все еще будут терять очки. В ФНЛ — непредсказуемый турнир. Два, три тура — и расклад может поменяться.