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Гаджибеков считает, что «Нижний Новгород» может попасть в РПЛ

сегодня, 10:38

Защитник «Нижнего Новгорода» Али Гаджибеков заявил, что команда из ФНЛ может бороться за попадание в РПЛ

Настроение отличное, все ребята на позитиве. Хотим забраться в верхнюю часть таблицы. За «стыки» точно надо побороться. Чемпионат длинный, все еще будут терять очки. В ФНЛ — непредсказуемый турнир. Два, три тура — и расклад может поменяться.

Хочу приносить пользу своему новому клубу и получать удовольствие от футбола. Считаю, что у «Нижнего Новгорода» есть все, чтобы играть в РПЛ. Туда и будем стремиться!

Напомним, что недавно «Нижний Новгород» прошел «Краснодар» в Кубке России.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   195 / 849
сегодня в 11:21
Может.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 849
сегодня в 11:17
Бороться может, но попасть проблема.
LOpp
LOpp
   20 / 849
сегодня в 10:56
А может не попасть
nautilus163
nautilus163
   501 / 849
сегодня в 10:49
Играя в усопшем Анжи, он "привёз" или забил в свои ворота, два или три гола. Играя в Крыльях привёз, как минимум два. Учитывая этот график ни о каком повышении в классе Нижнему и мечтать не следует!
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