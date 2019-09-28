Гаджибеков считает, что «Нижний Новгород» может попасть в РПЛ

Защитник «Нижнего Новгорода» Али Гаджибеков заявил, что команда из ФНЛ может бороться за попадание в РПЛ.
Настроение отличное, все ребята на позитиве. Хотим забраться в верхнюю часть таблицы. За «стыки» точно надо побороться. Чемпионат длинный, все еще будут терять очки. В ФНЛ — непредсказуемый турнир. Два, три тура — и расклад может поменяться.
Хочу приносить пользу своему новому клубу и получать удовольствие от футбола. Считаю, что у «Нижнего Новгорода» есть все, чтобы играть в РПЛ. Туда и будем стремиться!
Напомним, что недавно «Нижний Новгород» прошел «Краснодар» в Кубке России.