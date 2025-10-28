«Дженоа» – «Кремонезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» – «Кремонезе», который состоится 29 октября 2025 года.
«Дженоа»
«Дженоа» совсем не радует своих болельщиков победами в этом сезоне и тянется на последнем месте в турнирной таблице. В активе клуба лишь три очка полученные за счет ничейных результатом, но отставания от конкурентов почти нет, поэтому даже пару побед может существенно поднять клуб в таблице Серии А и в корне изменить ситуацию.
26 октября «Дженоа» проиграл на выезде «Торино» (1:2), а 19 числа команда разошлась миром с «Пармой» (0:0).
«Кремонезе»
«Кремонезе» также не побеждал давно, но почти все свои последние поединки свел к ничейному результату, что все-таки дает прирост баллов. Коллектив набрал уже 11 очков и занимает 11 место, всего на два пункта отставая от шестой позиции, дающей путевку в Лигу конференций. В случае победы над «Дженоа», гости гарантированно продвинутся по турнирной таблице, что неплохо мотивирует.
25 октября «Кремонезе» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а 20 числа с тем же счетом поделил очки с «Удинезе» (0:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Дженоа» – 1.83
- Ничья – 3.3
- Победит «Кремонезе» — 4.9
Статистика
- Пять из шести последних поединков «Кремонезе» завершились ничьими
- «Дженоа» выиграл лишь три из десяти последних домашних встреч
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.3. «Дженоа» играет на своем поле и вряд ли даст себя обыграть, но и набрать три очка им наверняка будет не по силам в этот раз.