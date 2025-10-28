«Дженоа» – «Кремонезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1761679855

вчера, 22:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» – «Кремонезе», который состоится 29 октября 2025 года.

«Дженоа»

«Дженоа» совсем не радует своих болельщиков победами в этом сезоне и тянется на последнем месте в турнирной таблице. В активе клуба лишь три очка полученные за счет ничейных результатом, но отставания от конкурентов почти нет, поэтому даже пару побед может существенно поднять клуб в таблице Серии А и в корне изменить ситуацию.

26 октября «Дженоа» проиграл на выезде «Торино» (1:2), а 19 числа команда разошлась миром с «Пармой» (0:0).

«Кремонезе»

«Кремонезе» также не побеждал давно, но почти все свои последние поединки свел к ничейному результату, что все-таки дает прирост баллов. Коллектив набрал уже 11 очков и занимает 11 место, всего на два пункта отставая от шестой позиции, дающей путевку в Лигу конференций. В случае победы над «Дженоа», гости гарантированно продвинутся по турнирной таблице, что неплохо мотивирует.

25 октября «Кремонезе» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а 20 числа с тем же счетом поделил очки с «Удинезе» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Дженоа» – 1.83

Ничья – 3.3

Победит «Кремонезе» — 4.9

Статистика

Пять из шести последних поединков «Кремонезе» завершились ничьими

«Дженоа» выиграл лишь три из десяти последних домашних встреч

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.3. «Дженоа» играет на своем поле и вряд ли даст себя обыграть, но и набрать три очка им наверняка будет не по силам в этот раз.