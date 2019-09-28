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Баринова в детстве не взяли в «Спартак»

сегодня, 10:33

Александр Тихонов, детский тренер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, признался, что футболист в детстве мог оказаться в структуре «Спартака».

Мог ли Дима перейти в «Спартак»? Я возил его туда на игру, и он понравился детскому тренеру Виктору Кечинову. Дима тогда все рвался к кому-то из спартаковских бразильцев — автограф взять. Потом через Вагиза Хидиятуллина организовали звонок Борису Позднякову, работавшему в спартаковской академии: «Есть отличный пацан, играет за сборную области». — «Да вы чего. Я в этом возрасте всех знаю». Даже смотреть не захотел.

Напомним, что минувшим летом Баринов продлил контракт с клубом

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Все комментарии
Antonchik
Antonchik
   264 / 849
сегодня в 11:34
Сколько раз Баринов благодарил за это судьбу.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 849
сегодня в 11:32
Баринова миновала участь безтрофейника. Гыгыгы
311
311
   57 / 849
сегодня в 11:28
А теперь он никогда не устанет повторять...)
Igo0rek
Igo0rek ответил cska plus
   68 / 849
сегодня в 11:23
В спартак нормальные люди не идут и спартак отталкивает нормальных людей.
А Видич?)
cska plus
cska plus
   9 / 849
сегодня в 11:16
В спартак нормальные люди не идут и спартак отталкивает нормальных людей.
VIPded
VIPded
   56 / 849
сегодня в 11:11
Это ж как подфартило пацану-то!!! )))
ошалевший
ошалевший ответил Lucho Gonzalez
   324 / 849
сегодня в 11:06
Он слишком хорош для спартака, туда берут только неликвид чтоб бабло отмывать
один из неликвидов сейчас болото тащит на своём горбу
LOpp
LOpp
   20 / 849
сегодня в 10:57
В детстве все мечтали попасть в Великий Спартак, это вам не нацпроект без прошлого и будущего.
Т34
Т34 ответил mihaluch
   22 / 849
сегодня в 10:46
В то время Романцев установил цену в ДЮСШ - 100 тыс. баксов за обучение. Это одна из причин почему в "Спартаке" нет своих воспитанников.
Не 100 тысяч баксов, а 3 миллиона. А про воспитанников лучше помолчать, спец.
RamonCSKA
RamonCSKA
   206 / 849
сегодня в 10:43
он просто светлый, был бы зулус....
mihaluch
mihaluch
   81 / 849
сегодня в 10:42
В то время Романцев установил цену в ДЮСШ - 100 тыс. баксов за обучение. Это одна из причин почему в "Спартаке" нет своих воспитанников.
sihafazatron
sihafazatron
   12 / 849
сегодня в 10:36
Баринова не взяли, а БарАнова взяли)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   667 / 849
сегодня в 10:35
Он слишком хорош для спартака, туда берут только неликвид чтоб бабло отмывать
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