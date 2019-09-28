Баринова в детстве не взяли в «Спартак»

Александр Тихонов, детский тренер полузащитника «Локомотива» , признался, что футболист в детстве мог оказаться в структуре «Спартака».

Мог ли Дима перейти в «Спартак»? Я возил его туда на игру, и он понравился детскому тренеру Виктору Кечинову. Дима тогда все рвался к кому-то из спартаковских бразильцев — автограф взять. Потом через Вагиза Хидиятуллина организовали звонок Борису Позднякову, работавшему в спартаковской академии: «Есть отличный пацан, играет за сборную области». — «Да вы чего. Я в этом возрасте всех знаю». Даже смотреть не захотел.