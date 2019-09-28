Лебеденко: «В „Торпедо“ все работают как единый механизм»

Нападающий «Торпедо» высказался о текущих успехах московского клуба и наставнике «автозаводцев» .

— У «Торпедо» 11-матчевая беспроигрышная серия. Чем можно объяснить такие результаты?

— Под этим результатом лежит огромная работа всех футболистов, тренерского, административного и руководящего штабов. Работает целая команда, каждый делает то, что от него требуется, как единый механизм, как шестерёнки (улыбается). Мы делаем всё для результата. Кто-то говорит, что в некоторых матчах нам помогает фарт, но его нужно ещё заслужить. Мы реально много работаем и на тренировках, и вне поля и будем стараться прибавлять

— Руководство клуба ничего не говорит о глобальных целях команды, и непонятно, готов ли клуб выходить в РПЛ уже по итогам этого сезона. Насколько тяжело находить мотивацию в таких условиях?

— Знаете, выигрывать всегда приятно. Нельзя устать от побед, можно устать от поражений. Мы делаем своё дело и не смотрим, как будет дальше. Задачи действительно нет, она не объявлена. Тем не менее стараемся побеждать и идти от игры к игре.

— Один из тренеров «Торпедо», Сергей Игнашевич, проводит первый сезон на серьёзном уровне. Почему у него с ходу получается так здорово?

— Наверное, ещё на закате карьеры Игнашевич начал себя готовить к этому. Ему очень здорово удалось из футболиста стать тренером. Пока начинающим, но тем не менее уже сейчас всё очень организованно. У него были сильные учителя. Он постарался взять от них лучшее и переложил на свою схему работы. Пока всё получается.