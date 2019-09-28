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Сенников: «Теперь битва двух столиц будет между „Зенитом“ и „Локомотивом“»

сегодня, 10:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Экс-игрок «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

Эти матчи для меня особыми были всегда. Субботний, конечно, очень значимый. Встречаются два наших участника Лиги чемпионов, лидеры первенства, важнейшая игра и тура, и, наверное, всего первого круга. Я думаю, это матч за лидерство. Обе команды играют стабильно, у них хорошие составы, тоже стабильные. Интересная битва двух столиц!

Битва двух столиц уже, наверное, не со «Спартаком». А уж на данный момент, если посмотреть на турнирную таблицу, вы получите ответ. Можно, конечно, по-другому оценивать, например по числу болельщиков. Тогда у «Спартака» преимущество. И встреча с красно-белыми становится более значимой. Но если результатами последними руководствоваться.

 Также по поводу предстоящей игры высказался форвард «Локомотива» Жемалетдинов.

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Все комментарии
NbKA555
NbKA555
   417 / 849
сегодня в 11:21
Да хоть чем руководствуйся！В дерби всея Руси и битве двух столиц значится один Красно-Белый клуб！
1 команда
1 команда
   103 / 849
сегодня в 11:21
В Москве у Локомотива соперника еще долго не будет. Там соперники живут прошлым.
cska plus
cska plus
   9 / 849
сегодня в 11:18
Никакой битвы нет.
МапС
МапС
   146 / 849
сегодня в 11:10
Пусть так. Потопим за земляков.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   541 / 849
сегодня в 11:01
Матч двух яиц
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 849
сегодня в 10:29
Какая битва со свиньями? Лет 10 Зенит отоваривает их пятихатками. С Локо рядовой матч. Гыгыгы
Aerobniy
Aerobniy
   182 / 849
сегодня в 10:26
Матч между двумя лидерами, двумя сильнейшими командами.
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