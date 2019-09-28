Сенников: «Теперь битва двух столиц будет между „Зенитом“ и „Локомотивом“»

Экс-игрок «Локомотива», а ныне футбольный эксперт поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

Эти матчи для меня особыми были всегда. Субботний, конечно, очень значимый. Встречаются два наших участника Лиги чемпионов, лидеры первенства, важнейшая игра и тура, и, наверное, всего первого круга. Я думаю, это матч за лидерство. Обе команды играют стабильно, у них хорошие составы, тоже стабильные. Интересная битва двух столиц!

Битва двух столиц уже, наверное, не со «Спартаком». А уж на данный момент, если посмотреть на турнирную таблицу, вы получите ответ. Можно, конечно, по-другому оценивать, например по числу болельщиков. Тогда у «Спартака» преимущество. И встреча с красно-белыми становится более значимой. Но если результатами последними руководствоваться.