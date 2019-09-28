Фестиваль финала ЛЧ в Санкт-Петербурге пройдет на Конюшенной площади

сегодня, 09:12

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что традиционное для финала Лиги чемпионов мероприятие - Фестиваль чемпионов - планируют провести на Конюшенной площади в центре города, где во время ЧМ -2018 располагалась фан-зона.

В качестве площадки для организации Фестиваля чемпионов правительством Санкт-Петербурга предлагается к рассмотрению Конюшенная площадь и прилегающие к ней территории. Площадь располагается в историческом центре Санкт-Петербурга в непосредственной близости к остановкам городского общественного транспорта, а также в зоне пешеходной доступности от крупнейших гостиниц и музейных комплексов города. Среди них есть и Дворцовая площадь.