Фестиваль финала ЛЧ в Санкт-Петербурге пройдет на Конюшенной площади

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что традиционное для финала Лиги чемпионов мероприятие - Фестиваль чемпионов - планируют провести на Конюшенной площади в центре города, где во время ЧМ-2018 располагалась фан-зона.
В качестве площадки для организации Фестиваля чемпионов правительством Санкт-Петербурга предлагается к рассмотрению Конюшенная площадь и прилегающие к ней территории.
Площадь располагается в историческом центре Санкт-Петербурга в непосредственной близости к остановкам городского общественного транспорта, а также в зоне пешеходной доступности от крупнейших гостиниц и музейных комплексов города. Среди них есть и Дворцовая площадь.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сделают бесплатным транспорт для зрителей финала ЛЧ.