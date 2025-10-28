«Болонья» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761677832

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Торино», который состоится 29 октября 2025 года.

«Болонья»

«Болонья» неплохо выглядит в нынешнем сезоне и на данный момент занимает пятое место в Серии А. В активе клуба 14 очков и отставание в четыре пункта от лидера турнирной таблицы. В домашней игре с «Торино» хозяева будут считаться фаворитами, однако нужно серьезно отнестись к оппоненту, который в последнее время заметно улучшил результаты и не собирается останавливаться.

26 октября «Болонья» упустила победу в игре с «Фиорентиной» (2:2), а в Лиге Европы обыграла на выезде ФКСБ (2:1).

«Торино»

«Торино» начал в последних матчах чаще побеждать и подарил надежду болельщикам на хороший сезон. Сейчас коллектив идет на 12 месте с 11 баллами и лишь по дополнительным характеристикам уступает сразу двум соперникам. В игре с «Болоньей» гости постараются достигнуть хорошего результата, возможно воспользовавшись более сложным графиком соперника.

26 октября «Торино» обыграл на своем поле «Дженоа» (2:1), а 18 числа оказался сильнее «Наполи» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Болонья» – 1.77

Ничья – 3.4

Победит «Торино» — 5.1

Статистика

«Болонья» не проигрывает уже шесть поединков подряд

«Торино» проиграл семь из десяти последних выездных поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Болоньи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.77. «Торино» все-таки лучше стал выступать на своем стадионе, а на выезде наверняка столкнется с привычными проблемами и не сможет набрать очки.