«Ювентус» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761676797

вчера, 21:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Удинезе», который состоится 29 октября 2025 года.

«Ювентус»

Поклонники «Ювентуса» в последнее время не пребывают в хорошем настроении и на это есть причины. Команда не может выиграть уже несколько матчей подряд, а последние встречи и вовсе проигрывает. «Старая синьора» опустилась на восьмое место и сыграет с соседями в турнирной таблице, которых опережает лишь по дополнительным показателям. Еще одна потеря очков наверняка опустит команду еще на 1-2 позиции ниже.

26 октября «Ювентус» минимально проиграл на выезде «Лацио» (0:1), а 22 числа в Лиге чемпионов уступил «Реалу» (0:1).

«Удинезе»

Клуб из Удине не отличается высокой стабильностью, но старается использовать свои шансы в матчах, где это возможно. «Удинезе», как и «Ювентус» набрал 12 очков и готов побороться с «зебрами» в Турине и даже наверняка будет иметь хорошие шансы у ворот соперника. Даже за поражение команду не осудят, поэтому гости будут играть с более легким сердцем, чем «Ювентус», который день за днем сильно критикуем.

25 октября «Удинезе» обыграл на своем поле «Лечче» (3:2), а 20 числа поделил очки на выезде с «Кремонезе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ювентус» – 1.45

Ничья – 4.4

Победит «Удинезе» — 7.55

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Удинезе» завершились исходом «обе забьют»

Три последних домашних матча «Ювентуса» завершились вничью

«Удинезе» выиграл один из пяти последних матчей с «зебрами» при четырех поражениях

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 4.4. Предполагаем, что букмекеры сильно переоценивают нынешний «Ювентус» и максимум его добычи в этом матче будет равняться одному баллу.