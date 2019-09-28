Бельерин: «Футболист не обязан быть альфа-самцом»

Защитник лондонского «Арсенала» высказал мнение о том, что в обществе навязываются шаблоны, связанные с образами футболистов.

Футболисты до сих пор боятся быть откровенными и рассказывать о своих проблемах. Наш спорт по-прежнему ассоциируется у большинства с мужественностью. Я считаю, что футболист не обязательно должен быть альфа-самцом. Аарон Леннон публично говорил о своей депрессии, и его все равно спрашивали, как он может впадать в депрессию, зарабатывая столько денег. Но иногда игроки могут быть очень одинокими: если семья живёт где-то в другом месте, вы возвращаетесь в пустой дом. До недавнего времени футболисты должны были притворяться, что депрессия и одиночество никогда не были проблемой. Ты не имел права на слёзы.